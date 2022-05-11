دورة روما: نادال بسهولة إلى ثمن النهائي وتأهل صعب لزفيريف

اندرياس سولارو ا ف ب

يبحث نادال عن لقبه الحادي عشر في روما

روما (أ ف ب) – تأهل الإسباني رافايل نادال حامل اللقب بسهولة إلى دور الـ16 من دورة روما الإيطالية للماسترز ألف في كرة المضرب، بفوزه الأربعاء على الأميركي جون إيسنر 6-3 و6-1.

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ونجح المخضرم المصنف ثالثاً بتخطي عملاق الارسالات الساحقة في ساعة و17 دقيقة، في سعيه للقبه الحادي عشر في العاصمة الإيطالية.

ويمكن لملك الملاعب الترابية البالغ 35 عاماً، الاستفادة من انسحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراس الذي هزمه في ربع نهائي دورة مدريد الأخيرة على أرض ترابية عندما كان عائداً من كسر في أضلعه، لرفع حظوظه باحراز لقب الدورة الاعدادية لرولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى بين 22 أيار/مايو و5 حزيران/يونيو.

واستمرت مقاومة إيسنر أمام حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) حتى الشوط الثامن من المجموعة الأولى، عندما كسر ابن مايوركا ارسال المصنف 27 عالمياً، قبل أن يرسل لحسمها 6-3.

وفي الثانية، كان المشوار سهلا، فلم يخسر نادال سوى 14 نقطة، في طريقه لمواجهة الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 16. وستكون المرة الثالثة يلتقيان في هذا الدور في إيطاليا، بعد فوزين لنادال عامي 2018 و2021.

وتخطّى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً، بصعوبة الأرجنتيني سيباستيان باييس 7-6 (8-6) و6-3 ليبلغ ثمن النهائي.

ويلتقي الألماني الذي رضخ أيضا لألكاراس الأحد الماضي في نهائي مدريد للماسترز، في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور (22) أو الأميركي تومي بول (34)، سعياً لبلوغ ربع النهائي.

ووصل اللاعبان في فورو إيتاليكو إلى الشوط الفاصل "تاي بريك" من المجموعة الأولى دون أن يكسر أي منهما ارسال خصمه. تقدم الألماني 6-2 بيد انه ترك الأرجنتيني المصنف 37 عالمياً يعادل 6-6 قبل أن يحسم المجموعة بصعوبة.

ومالت المجموعة الثانية في مصلحة الألماني البالغ 25 عاماً، بعدما ترجم فرصة كسر الارسال الوحيدة ليتقدّم 5-3 قبل ان يحسمها على ارساله.

وكان زفيريف أحرز لقب دورة روما في 2017، بتغلبه في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وفي العام التالي، خسر في النهائي ضد نادال الذي أخرجه العام الماضي من ربع النهائي.

© 2022 AFP