دورة روما: نادال وزفيريف وتسيتسيباس وجابر الى ثمن النهائي وعودة ناجحة لشفيونتيك

اندرياس سولارو ا ف ب

يبحث نادال عن لقبه الحادي عشر في روما

روما (أ ف ب) – تأهل الإسباني رافايل نادال حامل اللقب بسهولة إلى دور الـ16 من دورة روما الإيطالية للماسترز ألف في كرة المضرب، بفوزه الأربعاء على الأميركي جون إيسنر 6-3 و6-1، فيما حققت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب عودة ناجحة الى المنافسات.

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ونجح المخضرم المصنف ثالثاً في الدورة بتخطي عملاق الارسالات الساحقة في ساعة و17 دقيقة، في سعيه للقبه الحادي عشر في العاصمة الإيطالية.

ويمكن لملك الملاعب الترابية البالغ 35 عاماً، الاستفادة من انسحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراس الذي هزمه في ربع نهائي دورة مدريد الأخيرة على أرض ترابية عندما كان عائداً من كسر في أضلعه، لرفع حظوظه بإحراز لقب الدورة الاعدادية لرولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بين 22 أيار/مايو و5 حزيران/يونيو.

واستمرت مقاومة إيسنر أمام حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) حتى الشوط الثامن من المجموعة الأولى، عندما كسر ابن مايوركا إرسال المصنف 27 عالمياً، قبل أن يرسل لحسمها 6-3.

وفي الثانية، كان المشوار سهلا، فلم يخسر نادال سوى 14 نقطة، في طريقه لمواجهة الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 16. وستكون المرة الثالثة يلتقيان في هذا الدور في إيطاليا، بعد فوزين لنادال عامي 2018 و2021.

وتخطّى الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً، بصعوبة الأرجنتيني سيباستيان باييس 7-6 (8-6) و6-3 ليبلغ ثمن النهائي.

ويلتقي الألماني الذي رضخ أيضا لألكاراس الأحد الماضي في نهائي مدريد للماسترز، في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور (22) الفائز على الأميركي تومي بول (34) 7-5، 6-4، سعياً لبلوغ ربع النهائي.

ووصل اللاعبان في فورو إيتاليكو إلى الشوط الفاصل "تاي بريك" من المجموعة الأولى دون أن يكسر أي منهما ارسال خصمه. تقدم الألماني 6-2 بيد انه ترك الأرجنتيني المصنف 37 عالمياً يعادل 6-6 قبل أن يحسم المجموعة بصعوبة.

ومالت المجموعة الثانية في مصلحة الألماني البالغ 25 عاماً، بعدما ترجم فرصة كسر الارسال الوحيدة ليتقدّم 5-3 قبل ان يحسمها على ارساله.

وكان زفيريف أحرز لقب دورة روما في 2017، بتغلبه في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش. وفي العام التالي، خسر في النهائي ضد نادال الذي أخرجه العام الماضي من ربع النهائي.

-تسيتسيباس ينقذ نقطتين لخسارة المباراة -

ولم تكن حال اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالمياً، أفضل من الألماني، إذ كافح وتحتم للفوز على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و5-7 و7-6 (7-4).

وخرج المصنف رابعاً في الدورة في مباراته أمام البلغاري من "عنق الابرة" بعدما انقذ كرتين ضده لحسم اللقاء قبل أن يفوز بالشوط الفاصل "تاي بريك" في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وبدا أن تسيتسيباس (23 عاماً)، بطل مونتي كارلو ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة 2021، في طريقه لتحقيق انتصار سهل بعدما فاز بالمجموعة الأولى في قرابة نصف ساعة.

غير أن البلغاري الذي سبق له أن خسر أمام المصنف خامساً عالمياً في دورتي برشلونة ومدريد في الاسابيع الماضية، ردّ بقوة ليحسم المجموعة الثانية لصالحه وبدا أنه أفضل من منافسه في الثالثة.

ولكن ديميتروف فشل في حسم اللقاء وإنهاء كرتين لصالحه، ليردّ اليوناني بافتتاح الـ"تاي بريك" بخمس نقاط توالياً قبل أن يجد نفسه متقدماً 5-4 فقط، إلا أنه نجح في قيادة البماراة الى بر الامان.

ومن المرجح أن يتجدد اللقاء بين تسيتسيباس وزفيريف في نصف النهائي كما حصل في مدريد في حال تمكن اللاعبان من متابعة مسيرتيهما بنجاح.

وخسر الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثاني عشر أمام الأميركي ماركوس جيرون 1-6 و6-7 (4-7).

فوز جابر وشفيونتيك

وعند السيدات، في إحدى دورات الالف، فازت شفيونتيك حاملة اللقب عقب عودتها إلى ملاعب كرة المضرب بعد قرار عدم مشاركتها في دورة مدريد من أجل معالجة آلام في ذراعها، بسهولة على الرومانية إيلينا-غابريال روسه 6-3 و6-صفر.

وتابعت البولندية السلسلة المذهلة لانتصاراتها بتحقيقها فوزها الـ 24 توالياً، لتحرز أيضاً ألقاب الدورات الاربع التي شاركت فيها وهي الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت.

أما التونسية أنس جابر، المتوجة السبت بدورة مدريد للألف محققة لقبها الاكبر في مسيرتها والثاني فقط بعد برمنغهام العام الفائت، تأهلت أيضًا الى ثمن النهائي بفوزها على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش 7-5، 6-2.

وتلتقي المصنفة سابعة عالمياً تالياً مع الاسبانية غاربينيي موغوروسا (10) او الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا (40).

وفي أوّل مشاركة لها في الدور الثاني في مدريد بعدما أعفيت من الأوّل، تبادلت شفيونتيك كسر الإرسال مع منافستها حيث خسرت مرتين مقابل 4 مرات للرومانية، قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

في الثانية، لم تمنح شفيونتيك المتوجة ببطولة رولان غاروس 2020 منافستها أي فرصة للعودة إلى أجواء اللقاء وحسمتها لصالحها بسهولة.

وحصلت شفيونتيك التي ضربت موعداً في ثمن النهائي مع البيلاروسية فيكتوريا أرازينكا السادسة عشرة عالمياً الفائزة على الكولومبية كاميلا أوسوريو سيرانو 6-2 و6-4 على جرعة ثقة إضافية قبل أسبوعين من خوضها غمار منافسات بطولة رولان غاروس (22 أيار/مايو-5 حزيران/يونيو).

وحققت السويسرية جيل تيشمان (29) مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة وبطلة 2019 ووصيفة عامي 2020 و2021 بنتيجة 6-2 و4-6 و6-4.

وضربت اليونانية ماريا ساكاري، الرابعة عالمياً، والاميركية كوكو غوف موعداً في ثمن النهائي بعد تأهلهما أيضًا، فيما رافقتهما البيلاروسية أرينا سابالينكا والكندية بيانكا أندرييسكو.

© 2022 AFP