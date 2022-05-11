دوري "أن بي ايه": اصابة مورانت نجم غريزليز قد تبعده حتى نهاية الموسم

ازرا شو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم ممفيس غريزليز جا مورانت في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد غولدن ستايت ووريرز في الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة للمحترفين في الولايات المتحدة. 9 ايار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – أصيب نجم ممفيس غريزليز جا مورانت برضوض في عظمة الركبة اليمنى وقد يغيب عن مباريات فريقه في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة كما اعلن فريقه.

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ويحاول غريزليز قلب تخلفه 1-3 ضد غولدن ستايت ووريرز في نصف نهائي المنطقة الغربية وستشكل بالتالي اصابة مورانت ضربة قوية له.

وتعرض مورانت للاصابة خلال خسارة فريقه الثقيلة أمام ووريرز السبت 112-142 ولم يكمل الربع الاخير لدى كرة مشتركة مع لاعب ارتكاز الاخير جوردان بول.

واتهم مدرب ممفيس تايلور جنكينز اللاعب بول بأنه تقصد اصابة مورانت لكن اللاعب رد عليه بالقول "انها لعبة كرة السلة، لقد قمنا بمراقبته من قبل لاعبين اثنين وكنت احاول انتزاع الكرة منه. بطبيعة الحال، لا احد يريد رؤية لاعب مصاب، انا لست من هذه النوعية من اللاعبين".

وغاب مورانت عن المباراة الرابعة ضمن السلسلة والتي خسرها 98-101 ليتقدم ووريرز 3-1 علما بأن الفريق الذي يسبق منافسه الى اربعة انتصارات يتاهل الى الدور التالي.

وأصدر غريزليز بيانا طبيا قال فيه بأن "مورانت خضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي ليتبين اصابته برضوض في عظمة الركبة اليمنى".

وأضاف "يحوم الشك حول مشاركة مورانت حتى نهاية الموسم لكن من المتوقع ان يتعافى كليا".

ويعتبر مورانت البالغ 22 عاما، أحد نجوم المستقبل في الدوري الاميركي للمحترفين وقد اختير كاللاعب الاكثر تطورا عام 2022 بعد تسجيله معدلا مقداره 27.4 نقطة في المباراة الواحدة، بالاضافة الى معدل 6.7 تمريرات حاسمة و5.7 متابعات.

© 2022 AFP