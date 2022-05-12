أستون فيلا يضم كوتينيو نهائيا من برشلونة

ليندساي بارناباي اف ب/ارشيف

صانع العاب استون فيلا الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال مباراة ضد ليدز يونايتد في الدوري الانكليزي في العاشر من آذار/مارس 2022.

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أستون فيلا صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس أن صانع الألعاب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني هذا الشتاء، وقع عقدًا دائمًا حتى عام 2026.

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وأوضح برشلونة في بيان صحافي أن قيمة الصفقة كانت 20 مليون يورو وأنه سيحصل أيضًا على 50٪ في حال إعادة بيعه الى فريق آخر.

وتعتبر الصفقة جيدة لأستون فيلا حيث عزز كوتينيو خط وسطه وسجل 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة منذ انضمامه الى صفوفه.

وكان كوتينيو (29 عاما) تألق بشكل لافت مع ليفربول في الفترة بين 2013 و2018، قبل يتعاقد معه برشلونة مقابل مبلغ قياسي قدره 142 مليون يورو.

وفشل كوتينيو في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة النادي الكاتالوني الذي أعاره موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأعرب مدرب أستون فيلا نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد عن سعادته بالتعاقد نهائيا مع كوتينيو، وقال "إنها صفقة رائعة لأستون فيلا".

وأضاف "فيل هو نموذج للاحترافية وتأثيره على المجموعة كان واضحًا جدًا منذ انضمامه إلينا في (كانون الثاني) يناير"، مؤكداً "دوره كمثل يحتذى به اللاعبون الشباب".

وعانى أستون فيلا الأمرين في بداية الموسم عقب رحيل نجمه جاك غريليش الى صفوف مانشستر سيتي، وتسببت نتائجه المخيبة في إقالة مدربه دين سميث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحل مكانه جيرارد الذي كان وقتها مدربا لرينجرز الاسكتلندي.

وأعاد جيرارد التوازن نسبيا الى صفوف أستون فيلا وضمن بقاءه في الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الثاني عشر قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.

© 2022 AFP