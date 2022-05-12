إسرائيل توافق على بناء نحو 4500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أحمد غرابلي ا ف ب

صورة التقطت في العاشر من أيار/مايو 2022 لمستوطنة جيفعات زئيف بين القدس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة

القدس (أ ف ب) – وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الخميس.

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وقالت المنظمة الإسرائيلية إن "الإدارة المدنية أعطت موافقة نهائية على بناء 2791 وحدة فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقالت حاجيت عوفران من المنظمة "هذه أخبار سيئة وتعمق الاحتلال وتصعب تحقيق السلام المستقبلي".

وأكدت الولايات المتحدة معارضتها "بشدة" للموافقات الجديدة.

الأسبوع الماضي، اشارت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى قرار الخميس وشددت على أن "برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين".

وتنتشر المشاريع الاستيطانية في مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية وخصوصا في المنطقة المصنفة (ج) والتي تمثل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.

اتبعت اسرائيل عبر حكوماتها المتعاقبة سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ احتلالها لهذه الاراضي.

ويعتبر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهو معروف بكراهيته للعرب ورفضة إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب عوفران "من المخيب للآمال أن هذه الحكومة هي ذاتها التي كانت قد وعدت بتغيير سياسات مماثلة لحكومة (بنيامين) نتانياهو" الذي أطاحه بينيت قبل نحو عام.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الداخلية من حزب يمينا (اليمين) اليميني المتشدد إيليت شاكيد أن هذا اليوم (الخميس) يمثل "يوما احتفاليا للحركة الاستيطانية".

© 2022 AFP