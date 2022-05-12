الرئيس التونسي يعلن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات

جوانا جيرون تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ثاني أيام قمة الاتحادين الأوروبي في الافريقي في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل بتاريخ 18 شباط/فبراير 2022

تونس (أ ف ب) – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر في تموز/يوليو، وجاء ذلك خلال أداء أعضاء هيئة الانتخابات الجدد اليمين القانونية.

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وقال سعيّد خلال مراسم أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين في القصر الرئاسي "يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة"، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في فيسبوك.

بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن قيس سعيّد الذي انتخب في نهاية عام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحله في آذار/مارس.

وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 تموز/يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر.

كما منح نفسه في 22 نيسان/أبريل الحق في تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وعيّن رئيس الجمهورية العضو السابق في الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها في 9 أيار/مايو خلفا لنبيل بافون الذي سبق أن انتقد قرارات سعيّد.

واتهم المعارضون الرئيس التونسي بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.

وكان حضور مراقبين من منظمات دولية دائما في الانتخابات التي جرت في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت دكتاتورية زين العابدين بن علي.

© 2022 AFP