فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها

طالبت فرنسا السلطات الإيرانية الخميس بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها اعتقلا في إيران. وحسب وزير المخابرات الإيراني، فقد ألقي القبض على الفرنسيين بسبب مزاعم عن قيامهما بـ "التحريض على إثارة اضطرابات".

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قال السفير الفرنسي لدى طهران إنه اتصل بالسلطات الإيرانية قصد الإفراج عن مواطنين اثنين فرنسيين اعتقلا في إيران.

وأوضح السفير أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية لدى باريس إلى وزارة الشؤون الخارجية ارتباطا بالموضوع.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها "أُبلغت باعتقال مواطنين فرنسيين في إيران" لم تكشف هويتيهما، وذلك غداة إعلان طهران اعتقال أوروبيين "دخلا إلى البلاد بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع". مضيفة أن "السلطات الفرنسية تتحرك" و"السفير الفرنسي في طهران اتخذ خطوات لدى السلطات الإيرانية لتتمكن القنصلية" من لقائهما.

في المقابل، صرح وزير المخابرات الإيراني، الأربعاء، أن مواطنين اثنين أوروبيين، اعتقلا بسبب مزاعم عن قيامهما بـ "التحريض على إثارة اضطرابات".

وتحتجز السلطات الإيرانية عددا من الرعايا الأجانب لأسباب تعتبرها دول غربية سياسية وترى أن طهران تستخدمهم وسيلة ضغط في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني أو لتخفيف العقوبات الدولية.

فرانس24 / رويترز

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