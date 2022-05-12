دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

روما (أ ف ب) – خرج الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً عالمياً من الدور ثمن النهائي لدورة روما الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و5-7 و2-6 الخميس، قبل عشرة أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس.

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وفرض نادال سيطرته في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-1، لكن مستواه تراجع تدريجيًا وواجه صعوبة كبيرة في التحرك، علما أنه يعاني من إصابة مزمنة في قدمه أجبرته على إنهاء موسمه العام الماضي في آب/أغسطس قبل أن يعود إلى المنافسة في كانون الثاني/يناير ويفوز ببطولة أستراليا المفتوحة وينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام (21).

وضرب الماتادور الاسباني بقوة في المجموعة الاوى بكسر إرسال الكندي في الشوطين الرابع والسادس ليتقدم 5-1 قبل ان ينهيها في صالحه 6-1 في 42 دقيقة.

ونجح شابوفالوف في كسر ارسال نادال في الشوط الثاني من المجموعة الثانية فتقدم 2-صفر ثم 3-صفر ثم 4-1، لكن "رافا" رد التحية في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 3-4 ثم أدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 قبل أن يفعلها الكندي بكسر إرساله في الشوط الثاني عشر ليحسمها 7-5 في ساعة و16 دقيقة.

واستهل نادال المجموعة الثالثة بكسر إرسال شابوفالوف، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركاً التعادل 1-1 ثم 2-2، قبل أن ينجح الكندي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ثم 5-2 قبل أن ينهيها 6-2.

وهو الفوز الثاني لشابوفالوف على نادال في ست مواجهات بينهما بعد الاول في المباراة الاولى بينهما في دورة مونتريال للماسترز عام 2017.

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع النروجي كاسبر رود العاشر.

© 2022 AFP