دورة روما: زفيريف الى ربع النهائي بفوزه المئة وتسيتسيباس يعاني ويتأهل

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الألماني الكسندر زفيريف بعد فوزه على الاسترالي أليكس دي مينور في طريقه لبلوغ الدور ربع النهائي من دورة روما للماسترز ألف نقطة في 12 أيار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – حقق الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً فوزه المئة في دورات كرة المضرب للماسترز ألف نقطة، اثر تغلبه على الاسترالي أليكس دي مينور 6-3 و7-6 (7-5)، في طريقه لبلوغ الدور ربع النهائي من دورة روما الخميس.

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ويلتقي الألماني في الدور المقبل الكرواتي مارين تشيليتش أو التشيكي كريستيان غارين.

وقال زفيريف صاحب ذهبية اولمبياد طوكيو الصيف الماضي "ادائي افضل مما قدّمت بالامس بالتأكيد. يتعين عليّ المحافظة على تركيزي بطريقة أفضل. أليكس لاعب جيد جداً لا سيما في الضربات الخلفية وبالتالي فان خسارتي لارسالاتي امامه امر يمكن ان يحصل، لكن على العموم يجب أن أكون أكثر فعالية لدى ضرب ارسالاتي على مدار المباراة".

وكان زفيريف احرز اول ألقابه في دورات الماسترز في نهائي دورة روما بالذات عام 2017 عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم خسر نهائي العام التالي امام الاسباني رافايل نادال الاختصاصي على الملاعب الترابية والذي تغلب عليه أيضاً في ربع نهائي الدورة العام الماضي.

-تسيتسيباس يعاني للمباراة الثانية-

وبخلاف زفيريف، احتاج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالمياً، إلى بذل المزيد من الجهود وقلب تخلفه أمام الروسي كارن خاتشانوف (24) بمجموعة إلى فوز 4-6 و6-صفر و6-3 لضمان وصوله إلى ربع النهائي.

وضرب اليوناني موعداً في الدور المقبل مع الإيطالي يانيك سينر (13) أو الصربي فيليب كرايينوفيتش (54).

قال تسيتسيباس "أعتقد أن جعل الامور أكثر سلاسة ومحاولة التركيز أكثر على ذلك منحني الفوز اليوم".

وتابع "لم يكن الأمر سهلاً في آخر مباراتين ولكن يمكنني فقط أن آخذ الجانب الجيد" بعدما كان كافح للفوز على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و5-7 و7-6 (7-4) في مباراة أنقذ خلالها كرتين للحسم ضده.

ردّ تسيتسيباس بخسارته المجموعة الاولى أمام منافسه، بالفوز بتسعة أشواط متتالية في الثانية ليعادل النتيجة 1-1، ويتقدم في المجموعة الثالثة الحاسمة 3-صفر.

رفض الروسي الاستسلام ونجح في ايقاف نزيف النقاط، ولكن من دون أن يتمكن من رفع مستواه لمقارعة اليوناني خلال ارساله، ليفوز المتوج مرتين في مونتي كارلو بالمجموعة فالمباراة.

وتابع تسيتسيباس الذي وصل العام الماضي إلى نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية بعدما فاز في الإمارة بلقبه الاوّل في دورات ماسترز ألف نقطة تألقه على الملاعب الترابية هذا الموسم منذ بداية فصل الربيع، فبعد فوزه بلقب مونتي كارلو خسر في ربع نهائي برشلونة أمام الموهبة الصاعدة الاسباني كارلوس ألكاراس ومن ثم في نصف نهائي مدريد بمواجهة زفيريف.

وعند السيدات في احدى دورات الالف، فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثالثة بسهولة على منافستها الاميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-4، على غرار الكندية بيانكا أندرييسكو الفائزة على الكرواتية بترا مارتيتش 6-4 و6-4.

وعانت السويسرية جيل تايخمان للفوز على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فقلبت تخلفها بمجموعة إلى فوز 6-7 (3-7) و6-3 و7-5.

© 2022 AFP