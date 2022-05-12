محكمة تركية تثبت حكما بالسجن على مسؤولة في المعارضة (حزب)

بولنت كيليتش ا ف ب/ارشيف

صورة من ارشيف 6 أيلول/سبتمبر 2019 للمسؤولة في حزب الشعب الجمهوري المعارض جنان كفتانجي أوغلو لدى مغادرتها محكمة في اسطنبول

اسطنبول (أ ف ب) – قضت محكمة في اسطنبول الخميس بالسجن أربع سنوات و11 شهرا على مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري أكبر حزب للمعارضة التركية، كما أعلن مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس.

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وكان حُكم على جنان كفتانجي أوغلو المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، في المحكمة الابتدائية في أيلول/سبتمبر 2019 بالسجن عشر سنوات خصوصا بتهمتي "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة".

وتتعلق الاتهامات بتغريدات نشرتها كفتانجي أوغلو بين 2012 و2017.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الخميس إدانة كفتانجي أوغلو بثلاثة اتهامات وأصدرت حكما بسجنها أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار يعني إيداع كفتانجي أوغلو السجن على الفور.

ودعا زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو نواب كتلته للتوجه إلى مقر الحزب في اسطنبول.

وكتب في تغريدة عقب صدور الحكم "جميع نواب حزبنا، توجهوا فورا إلى مقرنا في منطقة اسطنبول".

لعبت كفتانجي أوغلو، وهي طبيبة، دورا رئيسيا في فوز مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو، رئاسة بلدية اسطنبول في 2019، وكانت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها حزب إردوغان رئاسة أكبر بلدية تركية منذ 25 عاما.

ويأتي الحكم القضائي الخميس في أعقاب حكم بالسجن مدى الحياة اصدرته محكمة في اسطنبول بحق ناشط ومنتقد آخر لإردوغان هو عثمان كافالا الشهر الماضي.

دين كافالا (64 عاما) وهو رجل أعمال ومساهم في العمل الخيري "بمحاولة قلب حكومة" رجب طيب أردوغان في 2013.

© 2022 AFP