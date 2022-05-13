احتجاجات في إيران على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية

- ا ف ب

طهران (أ ف ب) – شهدت مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها المئات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وأعلن الرئيس إبراهيم رئيسي ليل الإثنين سلسلة من الاجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، تشمل تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو ولحوم والبيض.

وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.

وانعكست العقوبات أزمة حادة طالت على وجه الخصوص مستوى المعيشة وسعر صرف العملة المحلية، إضافة الى تضخم يتجاوز عتبة 40 بالمئة سنويا.

وقبيل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الجمعة، نزل مئات الإيرانيين الى الشوارع في مدن عدة رفضا لها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" اليوم.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 20 شخصا تم توقيفهم على هامش احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث رفع محتجون شعارات تطالب السلطات بالعودة عن رفع الأسعار.

وسجلت أبرز الاحتجاجات في محافظة خوزستان، حيث قام متظاهرون بالتعدي على متاجر ومحاولة إضرام النيران في مسجد، وفق ما أوردت "إرنا".

كما سجلت احتجاجات في مدن أخرى، وفي منطقة فشاويه بمحافظة طهران.

وكان رئيسي أكد الإثنين أن حكومته التي تولت مهامها في آب/أغسطس 2021، ستقوم بإصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته حكومة سلفه حسن روحاني اعتبارا من العام 2018، والذي شمل مروحة واسعة من المواد الأساسية.

وتعهّد الرئيس الإيراني بألا يطال ارتفاع الأسعار، أنواع الخبز المصنّفة وطنية، والوقود والدواء.

وأشار الى أن الحكومة ستقوم بدفع مساعدة مالية مباشرة تناهز 10 أو 13 دولارا (بحسب الوضع المالي للعائلات) الى كل فرد في العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، موضحا أن هذا الاجراء سيستمر لمدة شهرين أو ثلاثة الى حين تطبيق نظام بطاقات مدعومة.

وفي أعقاب الاعلان عن ارتفاع الأسعار، أظهرت أشرطة مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير أعدها التلفزيون الرسمي، تسجيل اقبال كبير على المتاجر الاستهلاكية الخميس، حيث عمل السكان على تخزين كميات كبيرة من المواد الأساسية قبل اعتماد الأسعار الجديدة الأغلى.

وسجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار، اذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج.

وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد.

© 2022 AFP