بطولة إسبانيا: إسبانيول يقيل مدربه قبل مرحلتين من نهاية الموسم

مدريد (أ ف ب) – أعلن نادي إسبانيول برشلونة صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة إقالة مدربه فيسنتي مورينو قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

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وقال النادي الكاتالوني في بيان إن "إسبانيول قرر عدم الاستمرار مع فيسنتي مورينو كمدرب للفريق الأول"، كاشفاً أيضاً عن إقالة المدير الرياضي فرانسيسكو خواكين بيريس روفيتي.

وكان مورينو (47 عاما) وصل إلى إسبانيول في آب/أغسطس 2020 بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، وكان عقده سينتهي في حزيران/يونيو 2023.

ونجح المدرب في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وحقق هدف الموسم الحالي المتمثل في إبقائه في دوري الأضواء مع احتلاله المركز الثالث عشر بعيداً عن منطقة الهبوط.

وأضاف إسبانيول إن "النّادي يقرّ ويقدّر عمل المدرب المتحدر من فالنسيا وطاقمه الفني في هذين الموسمين اللذين حقق فيهما صعوداً وتحصيناً للفريق في دوري الدرجة الأولى".

وضمن إسبانيول بقاءه في الدرجة الأولى على الرغم من خسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الأخير 1-2 الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين، لكن المدرب لم يعرف كيف يرضي مسؤولي النادي الذين قرروا التخلي عن خدماته قبل مرحلتين من نهاية الموسم وذلك بعدما حصد الفريق نقطة واحدة من أصل 15 ممكنة في المباريات الخمس الأخيرة.

وفشل إسبانيول في الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة (4 هزائم وتعادل واحد). تبقى أمام مباراة ضد ضيفه فالنسيا غدا السبت، وأخرى أمام مضيفه غرناطة في نهاية الأسبوع التالي.

ولم يعلن إسبانيول عن اسم خليفة مورينو، غير أن صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن لويس بلانكو مدرب الفريق الرديف سيتولى المسؤولية في آخر مباراتين من الموسم ضد فالنسيا السبت وغرناطة في 22 أيار/مايو، بانتظار العثور على مدرب جديد.

وسبق لمورينو تدريب خيريس وخيمناستيك دي تاراغونا وريال مايوركا.

© 2022 AFP