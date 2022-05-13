بوريل: المفاوضات بشأن النووي الايراني "أعيد فتحها"

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كبير المسؤولين عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبيل انطلاق اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في 11 نيسان/أبريل 2022

فانغلز (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنه "أعيد فتح" المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.

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وقال بوريل من فانغلز في شمال ألمانيا حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها".

ويشير بوريل بذلك إلى نتيجة المحادثات التي جرت في اليوم السابق بين منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري لإعادة إطلاق اتفاق 2015.

في الوقت نفسه أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتعلق بالقضية نفسها.

وقال بوريل "أقدر هذا الاجتماع في إيران بشكل إيجابي جدا. المفاوضات متوقفة منذ شهرين بسبب هذه الخلافات حول ما يجب فعله مع الحرس الثوري. ... هذا النوع من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. يمكننا القول أن الأمور كانت متوقفة وتمت حلحلتها".

وأكد بوريل أن "هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق نهائي".

ولم يعلق بوريل على "احتجاز" مفاوض الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة من قبل الجمارك الألمانية في مطار فرانكفورت حيث كان على اتصال بالمفوضية الأوروبية.

كانت المفاوضات التي بدأت قبل عام في فيينا بين طهران والقوى الكبرى لإعادة إطلاق اتفاقية 2015، متوقفة منذ آذار/مارس.

© 2022 AFP