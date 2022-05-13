دورة روما: زفيريف وتسيتسيباس وجهًا لوجه في نصف النهائي وشفيونتيك تعبر

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البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميًا خلال مباراتها في ربع نهائي دورة روما لكرة المضرب على الملاعب الترابية

روما (أ ف ب) – حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا وحاملة اللقب، انتصارها السادس والعشرين تواليًا في طريقها الى الدور نصف النهائي من دورة روما على الملاعب الترابية الجمعة، فيما ضرب الألماني ألكسندر زفيريف الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس موعدًا في دور الاربعة.

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وتفوقت شفيونتيك على الكندية بيانكا أندرييسكو (90 عالميًا) 7-6 (7/2)، 6-صفر لتواصل مشوارها نحو الدفاع عن لقبها وتضرب موعدًا في نصف النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة عالميًا التي تفوقت على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و6-3 و6-2.

وتسعى شفيونتيك الى اللقب الخامس هذا العام بعد أن حققت أربعة ألقاب، بينها ثلاثة في دورات الألف في الدوحة وإنديان ويلز وميامي، بالاضافة الى شتوتغارت.

وبعد فوزها العشرين تواليًا في دورات الالف، باتت شفيونتيك ثالث لاعبة فقط في التاريخ تحقق هذا الرقم في هذه الفئة من الدورات بعد الدنماركية كارولاين فوزنياكي (28 بين دورة موننريال 2010 وميامي 2011) والاميركية سيرينا وليامس (26 بين ميامي وسينسيناتي في 2013).

وكانت هذه المواجهة الاولى على الاطلاق بين شفونتيك بطلة رولان غاروس 2020 وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019.

لدى الرجال، في بطولات الماسترز، بلغ زفيريف بطل العام 2017 نصف نهائي بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 7-5 و6-2.

ولم يجد زفيريف، المصنف ثانيًا في الدورة، أي صعوبة للتخلص من غارين الـ45 عالمياً في ساعة و51 دقيقة.

وضرب الألماني الذي وصل إلى نهائي دورة مدريد الاسبوع الماضي، موعدًا في المربع الذهبي مع تسيتسيباس الخامس الفائز على الإيطالي يانيك سينر الثالث عشر 7-6 (7-5) و6-2.

وهي المرة الثالثة التي سيلتقي فيها زفيريف وتسيتسيباس في نصف النهائي في غضون شهر بعد دورة مونتي كارلو عندما فاز اليوناني 6-4 و6-4 في طريقه الى إحراز اللقب، ودورة مدريد الاسبوع قبل الماضي عندما رد الألماني الاعتبار بفوزه 6-3 و3-6 و6-2 قبل أن يخسر النهائي امام الإسباني الظاهرة كارلوس ألكاراس الغائب عن روما.

قال تسيتسيباس عن المواجهة مع الالماني "إنه أحد أكثر اللاعبين الذين تصعب مواجهتهم. أحترمه كثيرًا ولما حققه لرياضتنا".

وعانى تسيتسيباس في المجموعة الاولى التي احتاج فيها الى شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) في مدى 90 دقيقة، قبل أن يكسب الثانية بسهولة 6-2.

وحصل تسيتسيباس على نقطة المباراة في وقت أصيب فيه أحد المشجعين بمشكلة صحية فتدخل سينر ليطلب من الحكم تدخل الجهاز الطبي للدورة حيث صعدوا إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية.

وطالب الحكم بمواصلة اللعب لكن الجماهير احتجت وطالبت بانتظار إسعاف المشجع فتوقف اللعب لمدة 10 دقائق قبل أن يستأنف ويكسب اليوناني نقطته وبالتالي المباراة.

واحتاجت سابالينكا، المصنفة ثالثة في الدورة، إلى ثلاث مجموعات وإلى قلب تأخرها بمجموعة للفوز على أنيسيموفا الـ32 عالمياً 4-6 و6-3 و6-2 في ساعة و51 دقيقة.

وهي المرة الأولى التي تفوز فيها البيلاروسية على الأميركية التي سبق لها أن حسمت المواجهات الأربع الماضية لصالحها، علماً أن أنيسيموفا جردت سابالينكا من لقبها في دورة مدريد نهاية نيسان/أبريل بفوزها عليها في الدور الأوّل.

© 2022 AFP