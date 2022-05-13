دورة روما: عودة مذهلة لجابر في طريقها لنصف النهائي رفقة شفيونتيك وزفيريف وتسيتسيباس

تيزيانا فابي ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال الدور ربع النهائي من دورة روما للألف على الملاعب الترابية في 13 ايار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – عادت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميًا، من تأخر بمجموعة و5-2 في الثانية قبل أن تقلب الطاولة على اليونانية ماريا ساكاري الرابعة وتفوز بثمانية أشواط تواليًا في طريقها الى الدور نصف النهائي من دورة روما للألف على الملاعب الترابية الجمعة الذي بلغته أيضًا البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى وحاملة اللقب. كما ضرب الألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس موعدًا في دور الاربعة.

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بعد تتويجها في دورة مدريد للألف الاسبوع الماضي محققة أكبر لقب في مسيرتها والثاني فقط بعد برمنغهام العام الفائت، بدت جابر أنها ستودع في دور الثمانية في مباراة لم تُظهر في النصف الاول فيها مستوياتها القوية خلال الآونة التي قدمتها في الاخيرة.

إلا أن التونسية عادت من بعيد لتحسم المواجهة في صالحها 1-6، 7-5، 6-1 لتبلغ نصف النهائي حيث ستواجه السويسرية جيل تيخمان (29) أو الروسية داريا كاساتكينا (23) اللتين تلعبان لاحقًا.

قالت بعد فوزها العاشر تواليًا "قلت في رأسي عندما كنت متأخرة 5-2 +لا يمكنكِ إنهاء هذين الاسبوعين، هذه الاسابيع الثلاثة تقريبًا بهذه الطريقة"، مضيفة "هذا ما دفعني من جديد. أنا سعيدة جدًا لأني تمكنت من الفوز في النهاية".

وتابعت ابنة الـ27 عامًا "من غير السهل اللعب ضد ماريا، أليس كذلك؟ أعرف أن لديها ضربات قوية. لم أجد إيقاعي في البداية ولكن أنا سعيدة أنه بالخبرة القليلة التي أملكها، تمكنت من تحقيق الفوز".

وكانت هذه المرة الثالثة التي تلتقي فيها اللاعبتان، ففضّت التونسية شراكة الفوز بمباراة لكل منهما، بعد أن تفوقت جابر على ساكاري في دورة سوبوتا/روكييتنيكا البولندية عام 2015 فيما حققت اليونانية فوزها في دورة أوسترافا التشيكية 2020.

وتعرضت جابر لكسرين في المجوعة الاولى التي حسمتها اليونانية لصالحها، قبل أن تكرر ساكاري ذلك مرتين في مستهل الثانية وتتقدم 3-صفر ثم في الشوط السابع 5-2 وتكون الفرصة سانحة لحسم المباراة على إرسالها.

إلا أن جابر قامت بانتفاضة مذهلة وفازت بثمانية أشواط تواليًا في طريقها لحسم المجموعة الثانية 7-5 قبل أن تتقدم 3-صفر في الحاسمة وتنهي الامور 6-1.

26 فوزًا لشفيونتيك

هذا وحققت شفيونتيك انتصارها السادس والعشرين تواليًا في طريقها الى الدور نصف النهائي بفوزه على على الكندية بيانكا أندرييسكو (90 عالميًا) 7-6 (7/2)، 6-صفر.

البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميًا خلال مباراتها في ربع نهائي دورة روما لكرة المضرب على الملاعب الترابية تيزيانا فابي ا ف ب

وضربت موعدًا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الثامنة عالميًا الفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 4-6 و6-3 و6-2.

وتسعى شفيونتيك الى اللقب الخامس هذا العام بعد أن حققت أربعة ألقاب، بينها ثلاثة في دورات الألف في الدوحة وإنديان ويلز وميامي، بالاضافة الى شتوتغارت.

وبعد فوزها العشرين تواليًا في دورات الالف، باتت شفيونتيك ثالث لاعبة فقط في التاريخ تحقق هذا الرقم في هذه الفئة من الدورات بعد الدنماركية كارولاين فوزنياكي (28 بين دورة موننريال 2010 وميامي 2011) والاميركية سيرينا وليامس (26 بين ميامي وسينسيناتي في 2013).

وكانت هذه المواجهة الاولى على الاطلاق بين شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2020 وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019.

في المقابل، كانت المرة الأولى التي تفوز فيها سابالينكا على الأميركية التي سبق لها أن حسمت المواجهات الأربع الماضية لصالحها، علمًا أن أنيسيموفا جردت البيلاروسية من لقبها في دورة مدريد نهاية نيسان/أبريل بفوزها عليها في الدور الأوّل.

زفيريف وجهًا لوجه مع تسيتسيباس

لدى الرجال، في بطولات الماسترز، بلغ زفيريف الثالث عالميًا وبطل نسخة 2017 نصف نهائي بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 7-5 و6-2.

ولم يجد المصنف ثانيًا في الدورة أي صعوبة للتخلص من غارين الـ45 عالمياً في ساعة و51 دقيقة.

وضرب الألماني الذي وصل إلى نهائي دورة مدريد الاسبوع الماضي، موعدًا في المربع الذهبي مع تسيتسيباس الخامس الفائز على الإيطالي يانيك سينر الثالث عشر 7-6 (7-5) و6-2.

وهي المرة الثالثة التي سيلتقي فيها زفيريف وتسيتسيباس في نصف النهائي في غضون شهر بعد دورة مونتي كارلو عندما فاز اليوناني 6-4 و6-4 في طريقه الى إحراز اللقب، ودورة مدريد الاسبوع قبل الماضي عندما رد الألماني الاعتبار بفوزه 6-3 و3-6 و6-2 قبل أن يخسر النهائي امام الإسباني الظاهرة كارلوس ألكاراس الغائب عن روما.

قال تسيتسيباس عن المواجهة مع الالماني "إنه أحد أكثر اللاعبين الذين تصعب مواجهتهم. أحترمه كثيرًا ولما حققه لرياضتنا".

وحصل تسيتسيباس على نقطة المباراة في وقت أصيب فيه أحد المشجعين بمشكلة صحية فتدخل سينر ليطلب من الحكم تدخل الجهاز الطبي للدورة حيث صعدوا إلى المدرجات لتقديم الإسعافات الأولية.

وطالب الحكم بمواصلة اللعب لكن الجماهير احتجت وطالبت بانتظار إسعاف المشجع فتوقف اللعب لمدة 10 دقائق قبل أن يستأنف ويكسب اليوناني نقطته وبالتالي المباراة.

وتأهل النروجي كاسبر رود، العاشر عالميًا، بفوزه المثير على الكندي شابوفالوف السادس عشر 7- (9/7)6، 7-5 ليضرب موعدًا مع الصربي نوفاك ديوكوقيتش الاول او مواطنه فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع.

© 2022 AFP