دوري "أن بي ايه": ميامي إلى نهائي المنطقة الشرقية ودالاس يفرض مباراة سابعة

تيم نواتشوكو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إلى نهائي المنطقة الشرقية بعدما حسم السلسلة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4-2 في الأدوار الإقصائية في فيلادلفيا في 12 أيار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تأهل ميامي هيت إلى نهائي المنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 99-90 ليحسم السلسلة لصالحه 4-2، فيما فرض دالاس مافريكس مباراة سابعة بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 113-86 ليعادل الكفة 3-3 في الغربية ضمن الدور الثاني للأدوار الاقصائية "بلاي أوف" من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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على ملعب "ويلز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، ساهم جيمي باتلر صاحب 32 نقطة و8 متابعات في تسجيل فريقه ميامي في الربع الثالث 25 نقطة مقابل 15 للمضيف، قبل أن يعمد إلى المحافظة على تقدمه البالغ 20 نقطة مع بداية الربع الاخير ليخرج فائزاً.

قال باتلر الذي وجد بزميله ماكس ستروس (20 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات حاسمة) أفضل مساند له "كان يجب أن نفوز بمباراة خارج ملعبنا. فعلنا ذلك ونحن نلعب بشكل جيد وندافع كما يتوجب".

في المقابل، لم تكن جهود نجم سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد كافية لتفادي الخسارة، علماً أن الاخير عاد إلى الملاعب بعد معاناته من تمزق رباطه في الإبهام الأيمن وكسر في مدار العين اليمنى وقد ظهر جلياً انه يتألم في الملعب.

تحدث الكاميروني عما يمر به قائلاً "إذا لم ألعب، فربما سيقال عني أني لا أقاتل وإذا لعبت ولكن بشكل سيئ سيقولون الكثير من الأشياء مثل +إنه ليس جيداً بما فيه الكفاية+".

وبالفعل، وبرغم تسجيله 20 نقطة والتقاطه 12 متابعة في ظل دفاع وُضع على قياسه ومراقبة لصيقة من بام أديبايو (10 نقاط و8 متابعات)، لم يكن الكاميروني مهيمناً كما دأب أن يفعل منذ بداية الموسم.

وفي وقت بذل تايريز ماكسي صاحب 20 نقطة قصارى جهده لاعادة سفنتي سيكسرز إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق إلى أقل من 10 نقاط في الأوقات الحاسمة، خيّب جيمس هاردن الآمال مرة جديدة مكتفياً بـ 11 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

على ملعب "أميركان إرلاينز سنتر" في دالاس، فرض مافريكس التعادل على صنز الذي لم يجد طريق الفوز، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب "دابل-دابل" مع 33 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة و4 صدات.

ولم يكتفِ دونتشيتش بسحق ضيفه بل تعاون بشكل رائع في الهجوم مع زميليه جالن برونسون (18 نقطة) وريدجي بولوك (19)، فيما قال دفاع مافريكس كلمته مع 16 صدة ودفع صنز لخسارة الكرة 22 مرة.

© 2022 AFP