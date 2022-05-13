غوارديولا يرد على نجمَي مانشستر يونايتد بشأن خروج سيتي من دوري الأبطال

أولي سكارف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – ردّ الإسباني بيب غوارديولا الجمعة على نجمَي مانشستر يونايتد السابقَين، الفرنسي باتريس إيفرا والبلغاري ديميتار برباتوف، لانتقادهما شخصية فريقه مانشستر سيتي بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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واستشاط غوارديولا غضبًا من تصريحات الدوليَين السابقَين بشأن خروج سيتي من نصف النهائي أمام ريال مدريد الاسباني.

بدا سيتي في طريقه لبلوغ النهائي الثاني تواليًا بعد فوزه 4-3 ذهابًا على أرضه وتقدمه بهدف نظيف في مدريد حتى الدقيقة الاخيرة، قبل ثنائية البديل البرازيلي رودريغو في الدقيقتين 90 و90+1 ليأخذ المباراة الى شوطين إضافيين، حسمهما ريال بركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة.

رأى إيفرا الذي توج باللقب القاري مع يونايتد في 2008 أن فريق غوارديولا يفتقد للشخصية وروح القيادة، فيما شكك برباتوف بتركيز اللاعبين.

رد سيتي على هذا الخروج المحبط بتسحيله 10 أهداف في مباراتين في الدوري الانكليزي الممتاز ليقترب من لقبه الرابع في خمسة مواسم، مع استمرار بحثه عن لقبه القاري الاول.

وكان غوارديولا الذي تعرض أيضًا لانتقادات من لاعب وسط ريال مدريد السابق الهولندي كلارنس سيدورف، لاذعًا في رده على المشككين.

وفي موقع الدفاع عن نفسه، أشار الى فوزه في نهائي دوري الابطال على يونايتد بالذات عندما كان مدربًا لبرشلونة الاسباني عامي 2009 و2011.

قال الجمعة "لعبتُ ضدهم، لم أرَ هذه الشخصية عندما دمّرنا يونايتد في نهائي دوري الأبطال. لا يمكن أن تتحلّى بشخصية لأنك تلقيت هدفين في دقيقة بعد أن أتيحت لك العديد من الفرص للتسجيل؟"

وتابع "في بعض الأحيان، هكذا هي كرة القدم، أي شيء قد يحدث. لا يمكننا التحكم في أشياء كثيرة ولكن عندما تصل دائمًا الى المراحل الأخيرة خلال أربع أو خمس سنوات، فهذا أمر لا يصدق".

وأردف "لدينا شخصية مذهلة. أنا آسف ولكن لا أوافق على الإطلاق. أظهرنا شخصيتنا في السنوات الخمس الاخيرة، كل ثلاثة أيام، في جميع المسابقات".

وسيأمل سيتي في الافادة من انشغال ليفربول السبت في نهائي الكأس ضد تشلسي على ملعب ويمبلي، كي يوسع الفارق الى ست نقاط معه ويقترب أكثر من لقب الدوري.

يتقدم سيتي بثلاث نقاط عن ليفربول قبل مباراتين من النهاية، ويحل على وست هام الاحد ويختتم الموسم على أرضه ضد أستون فيلا، فيما يلتقي ليفربول مع ساوثمبتون الثلاثاء قبل أن يستقبل "الذئاب" ختامًا.

© 2022 AFP