لقاء الدوحة: لايل يفوز بسباق 200 م والرياح ترجئ بعض المنافسات

الاميركي نواه لايل بعد فوزه بسباق 200 م قي لقاء الدوحة، الجولة الاولى من الدوري الماسي لعام 2022

الدوحة (أ ف ب) – فاز الاميركي نواه لايل، بطل العالم في سباق 200 م، في لقاء الدوحة الجمعة، الجولة الأولى من الدوري الماسي لألعاب القوى، في حين حل البطل الاولمبي الكندي أندري دو غراس خارج الثلاثة الاوائل.

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وحالت الرياح دون منافسة حامل الرقم العالمي في الوثب بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس بعد أن أرجئت المنافسات الى السبت.

وعادت منافسات الدوري الماسي الى الدوحة بعد توقف دام 248 يومًا، وفترة مثيرة من المنافسات الشتوية داخل القاعة، حيث يشارك في العاصمة القطرية سبعة متوجين في مسابقات الفردي ضمن الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو الصيف الماضي.

واكتفت بطلة العالم البريطانية دينا آشر-سميث بالمركز الثالث فقط في أول سباق 200 م لها هذا العام، فيما كان الفوز من نصيب صاحبة الميدالية البرونزية الأولمبية الاميركية غابريال توماس.

وتصدر لايل الساعي لتعويض خيبته الاولمبية الصيف الفائت عندما اكتفى بالبرونزية، من بداية السباق حتى النهاية في 19.72 ثانية، إلا أن أيًا من الاوقات التي سجلت تم احتسابها بسبب الرياح.

قال بعد الفوز "أتيت الى هنا من أجل أن أطلق موسمي. أؤدي جيدًا تحت الضغط، يساعدني ذلك لأتحمس للموسم".

فيما قال دو غراس إنه لا يشعر بالقلق لكنه اعترف بأنه سيتعين عليه العودة إلى الديار و"العمل على بعض الأمور".

وعاد الصديقان القطري معتز برشم والايطالي جانماركو تامبيري للمنافسة في الوثب العالي، بعد أن تشاركا الذهبية الاولمبية في طوكيو.

إلا أن الفوز كان من نصيب الكوري الجنوبي وو شانغهييوم مع 2.33 م فيما حل القطري ثانيًا والايطالي سابعًا.

أما الكينني الشاب نواه كيبيت (18 عامًا) الذي ظهر الى العلن بعد أن خطف الميدالية الفضية في بطولة العالم داخل الصالات في بلغراد في آذار/مارس الفائت، فاز بسباق 800 م ضد الاسترالي بيتر بول والكندي ماركو أروب، في سباقه الاول في الدوري الماسي.

وفاز البرازيلي أليسون دوس سانتوش بسباق 400 م حواجز امام غريمه الاميركي راي بنجامين في 47.24 ثانية.

أما الاميركية كيندرا هاريسون حاملة الرقم القياسي في سباق 100 م حواجز فازت أمام النيجرية توبي أموزان والجامايكية بريتانس أندسرون بعد اللجوء الى الصورة الرسمية لتحديد الفائزة.

وفازت موريليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان، صاحبة الميدالية الفضية في طوكيو، بسباق 400 م في 51.20 ثانية، فيما كافحت البطلة الأولمبية شوناي ميلر-أويبو من جزر الباهاماس لتحقيق المركز الثالث (51.84 ثانية)، خلف الجامايكية ستيفيني آن ماكفرسون.

وفازت فرانسين نيونسابا من بوروندي التي يمكنها فقط المنافسة في المسافات طويلة بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، في سباق ثلاثة آلاف متر (8:37.70 د) متقدمة على البطلة الاولمبية الكينية فايث كيجون في 1500 متر والأسترالية جيسيكا هال.

© 2022 AFP