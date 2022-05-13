وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

© أ ف ب

أعلنت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وحسب المصدر فقد أعلنت الحكومة على إثر الوفاة الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام". وأجبر المرض الشيخ خليفة على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.

إعلان اقرأ المزيد

توفي الجمعة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقالت الوكالة "تنعي وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 أيار/مايو".

وكان ظهور رئيس الدولة الراحل نادرا في الأماكن العامة منذ إصابته بجلطة في كانون الثاني/يناير 2014.

وفي ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدما اقتصاديا هائلا، مصحوبا بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الاقليمية، من الخلاف مع إيران وحرب اليمن، إلى النزاع في ليبيا.

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك