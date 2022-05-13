وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وكالة أنباء البحرين/اف ب/ارشيف

صورة نشرتها وكالة أنباء البحرين في 28 أيلول/سبتمبر 2009 تظهر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة (وسط) نجل ملك البحرين الشيخ حمد، يقف في حفل زفافه بجوار حماه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (إلى اليسار)، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (يمين) في دبي

ابوظبي (أ ف ب) – توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات وتم إعلان الحداد أربعين يوما.

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وقالت الوكالة "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه ... اليوم الجمعة 13 أيار/مايو".

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل "في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

اضطُر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014، تاركا القيادة لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد.

ونعى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شقيقه قائلا في تغريدة على تويتر " فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن".

وأضاف الشيخ محمد "خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه".

ومن جانبه، نعى حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ خليفة قائلا إنه "أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه".

خلف الشيخ خليفة المولود في كانون الثاني/يناير 1948، والده الشيخ زايد مؤسس الإمارات، سنة 2004، في منصبي حاكم أبوظبي ورئيس الدولة الخليجية الثرية.

وأبوظبي هي الأغنى من بين الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم نحو 90 بالمئة من مخزونات النفط الإماراتية.

نفوذ متزايد

في ظل رئاسته، شهدت الإمارات تقدما اقتصاديا هائلا، مصحوبا بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الاقليمية، من الخلاف مع إيران وحرب اليمن، إلى النزاع في ليبيا.

وقامت الإمارات أيضا بمخالفة عقود من الإجماع العربي وطبعت العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

استلهم الشيخ خليفة في عمله سياسات والده، مهندس الفدرالية الإماراتية، فساند الإمارات الست الاخرى طوال سنوات رئاسته، وخصوصا في ظل الأزمة المالية التي ضربت الدولة في 2009.

وبدأ عهده بتجرية انتخابية نادرة في منطقة الخليج سنة 2006، مع ولادة المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري يضم 40 عضوا بينهم نساء.

غاب الشيخ خليفة عن الحياة العامة منذ اصابته بجلطة دماغية في 2014. ولم يظهر الرئيس الإماراتي إلا في مناسبات نادرة.

وهو بدأ عهده مبكرًا بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 1971 وتشكيل مجلس وزراء اتحادي، حين أصبح الشيخ خليفة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وعيّن نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في 1976 وذلك في أعقاب قرار المجلس الاعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.

© 2022 AFP