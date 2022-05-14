بطولة ألمانيا: بايرن لا يزال يعوّل على بقاء ليفاندوفسكي

كريستوف ستاخه ا ف ب

برلين (أ ف ب) – يعوّل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في كرة القدم على بقاء هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه الموسم المقبل حسب مديره الرياضي، برغم تقارير عن رفض اللاعب تمديد عقده.

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وقال البوسني حسن صالحميدجيتش لقناة سكاي السبت قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي الذي شهد تتويج بايرن موسماً عاشراً توالياً "يملك ليفا عقداً حتى حزيران/يونيو 2023".

وعن امكانية رحيل افضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي لعامي 2020 و2021، قال صالحميدجيتش "لا يشغلني هذا الأمر، لم نغيّر موقعنا أبداً".

وحتى الان أكد مسؤولو بايرن والمدرب يوليان ناغلسمان انهم يعولون على البولندي البالغ 33 عاماً الذي سجل 343 هدفاً منذ وصوله إلى النادي البافاري في عام 2014.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت الجمعة أن ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده، فأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023"، مضيفةً "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم في جوائز +فيفا+ 2021 لمسؤوليه في بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".

وبدوره، أكد موقع "سبورت1" نقلاً عن مصادره الخاصة، هذه المعلومات.

وحسب وسائل الإعلام الأوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخراً اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الاخير تشافي هرنانديس أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

© 2022 AFP