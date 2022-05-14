دورة روما: شفيونتيك تسحق سابالينكا وتبلغ النهائي

تيتسيانا فابي ا ف ب

روما (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، نهائي دورة روما للألف السبت، بفوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1، لتواصل سعيها نحو احراز اللقب الخامس توالياً هذا الموسم.

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وكانت شفيونتيك (20 عاماً) التي ارتقت إلى المركز الأولى عالمياً بعد اعتزال الأسترالية آشلي بارتي، قد توجت في دورات الدوحة، انديان ويلز، ميامي وشتوتغارت.

وبتخطيها سابالينكا المصنفة ثالثة بساعة و16 دقيقة، تكون حاملة اللقب في روما قد حققت فوزها الـ27 توالياً، لتضرب موعدا مع الفائزة بين التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً والروسية داريا كاساتكينا اللتين تلتقيان لاحقاً.

وكانت الأميركية سيرينا وليامس آخر لاعبة وصلت الى سلسلة انتصارات مشابهة في 2015.

وتُعدّ شفيونتيك من أبرز المرشحات لحصد لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بين 22 أيار/مايو و5 حزيران/يونيو.

وكما في نهائي دورة شتوتغارت، لم تترك شفيونتيك أية فرصة للبيلاروسية وتفوّقت عليها في كل المجالات.

وتخوض شفيونتيك دورة روما بعد استراحتها لنحو أسبوع من خوض الدورات والتخفيف من الأوجاع في يدها.

حققت حتى الآن أربعة انتصارات دون خسارة أية مجموعة، علماً ان خسارتها الأخيرة تعود إلى 16 شباط/فبراير في الدور الثاني من دورة دبي ضد اللاتفية يلينا أوستابنكو.

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