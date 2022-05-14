دوري "أن بي ايه": ووريرز إلى نهائي الغربية وسلتيكس يفرض مباراة سابعة على حامل اللقب

إزرا شو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

كلاي تومسون يحتفل خلال فوز غولدن ستايت على ممفيس في 13 أيار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تأهل غولدن ستايت ووريرز إلى نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسمه الجمعة سلسلة نصف النهائي أمام ممفيس غريزليز 4-2، فيما فرض بوسطن سلتيكس مباراة سابعة حاسمة في الشرقية أمام ميلووكي باكس حامل اللقب.

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وتغلب ووريرز على ضيفه غريزليز 110-96 في المباراة السادسة بينهما، ليتأهل إلى نهائي الغربية حيث سيلاقي الفائز بين فينيكس صنز، أفضل فريق في الموسم المنتظم، ودالاس مافريكس المتعادلين 3-3.

ويأمل غولدن ستايت في استعادة أمجاده التي حققها العقد الماضي، عندما أحرز اللقب في 2015 و2017 و2018 وبلغ نهائي 2016 و2019.

وساهم في فوز غولدن ستايت العائد من سلسلة إصابات كلاي تومسون (30 نقطة بينها 8 ثلاثيات) ونجم صناعة ألعابه ستيفن كوري (29 نقطة).

في المقابل، سجل للخاسر ديلون بروكس 30 نقطة وديزموند باين 25.

وفي المباراة الثانية، قاد جايسون تايتوم (46 نقطة) بوسطن إلى الفوز 108-95 ومعادلة ميلووكي باكس 3-3، برغم 44 نقطة سجلها عملاق ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وتقام المباراة السابعة الحاسمة في بوسطن الأحد، لتحديد الفريق الذي سيواجه ميامي هيت في نهائي الشرقية.

© 2022 AFP