ليفاندوفسكي يؤكد رغبته بالرحيل عن بايرن ميونيخ

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البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد مباراة ناديه بايرن ميونيخ ضمن المرحلة الأخيرة في البوندسليغا والتي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ 2-2 في 14 أيار/مايو 2022

برلين (أ ف ب) – أكد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعامي 2020 2021 حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت رغبته بالرحيل عن صفوف فريقه بايرن ميونيخ الألماني الصيف الحالي.

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وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا والتي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ 2-2: "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالحميدجيتش بأنني اتخذت قراري ولن أمدد عقدي مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "أبلغت حسن أنه في حالة التوصل بعرض، فسيتعين النظر فيه، وكذلك في مصلحة النادي. أعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل. لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

ولم يُشر اللاعب البالغ 33 عاماً والذي ينتهي عقده الحالي في نهاية موسم 2023، إلى وجهته المقبلة، علماً أن وسائل إعلام عدة لفتت إلى أن برشلونة الإسباني هو النادي الذي يبدى أهمية كبيرة في ضمّه، غير أن الصعوبات المالية في الفريق الكاتالوني قد تعقّد عملية الانتقال.

© 2022 AFP