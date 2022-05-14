ماكرون في أبوظبي الأحد لتقديم التعازي بوفاة رئيس الإمارات

صورة نشرتها رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لقادة الدولة يحملون رفات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 13 أيار/مايو 2022 في أبوظبي

باريس (أ ف ب) – يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي الأحد لتقديم التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن 73 عاما.

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وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعبر عن "دعمه لشقيقه ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وباقي الاسرة وكل الشعب الاماراتي".

تحدث إيمانويل ماكرون الجمعة مع الشيخ محمد بن زايد الذي انتُخب السبت رئيسًا للدولة الخليجية الثرية بعد أن كان يُعد الزعيم الفعلي لها منذ مرض الشيخ خليفة في 2014.

توجه إيمانويل ماكرون إلى الإمارات في كانون الأول/ديسمبر 2021 وزار معرض دبي العالمي وأشرف على توقيع عدة عقود بما فيها عقد لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

نظرًا لسفر ماكرون، لن يذهب رئيس الوزراء جان كاستكس إلى الفاتيكان كما كان مقررًا، إذ لا يمكن لرئيسي السلطة التنفيذية التغيب في الخارج في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن يعود إيمانويل ماكرون إلى باريس في اليوم نفسه إذ يتوقع تعيين رئيس وزراء جديد ومن ثم أعضاء الحكومة، في بداية الأسبوع.

© 2022 AFP