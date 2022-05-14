نهائي كأس إنكلترا: ليفربول يخسر خدمات صلاح بإصابة عضلية بعد نصف ساعة

مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح (يسار) يصافح زميله البرتغالي ديوغو جوتا خلال استبداله عقب إصابته في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي ضد تشلسي على ملعب ويمبلي في 14 ايار/مايو 2022.

لندن (أ ف ب) – تلقى ليفربول ضربة موجعة في الشوط الأول من المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أمام تشلسي على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن بسبب إصابة في العضلة المقربة، وذلك قبل أسبوعين من المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال ضد ريال مدريد الإسباني في باريس.

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وسقط صلاح على أرضية الملعب في الدقيقة 30 بسبب إصابة في العضلة المقربة اليسرى فتدخل الجهاز الطبي لإسعافه دون جدوى قبل أن يترك "الفرعون" الملعب مستاءاً فدخل البرتغالي ديوغو جوتا مكانه (33).

وتعتبر الإصابة ضربة قاسية للفريق الانكليزي والمهاجم صلاح قبل المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم في 30 أيار/مايو الحالي، لأن الدولي المصري يمني النفس بخوض المواجهة الثأرية أمام النادي الملكي بعدما كان تعرض للإصابة في كتفه في نهائي نسخة 2018.

وكان صلاح كشف بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني، أنه يرغب بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد لتعويض خسارة نسخة 2018 عندما أسقطه المدافع سيرجيو راموس أرضاً، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

وغرد صلاح عقب تأهل الملكي إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي قائلا على تويتر "لدينا حساب يجب تصفيته".

© 2022 AFP