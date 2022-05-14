وفاة فلسطيني أصيب خلال صدامات مع الشرطة الاسرائيلية في القدس الشهر الماضي

متظاهرون فلسطينيون في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة في 22 نيسان/ابريل 2022

القدس (أ ف ب) – توفي فلسطيني السبت متأثرا بجروح اصيب بها في نيسان/ابريل خلال صدامات مع الشرطة الاسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما ذكرت عائلته ومصادر طبية.

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وأعلن مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي وفاة الجريح الذي نقل قبل اسابيع قليلة من حي البلدة القديمة الى المستشفى، في حالة خطرة بسبب إصابة في الرأس.

كما أعلنت أسرة الفقيد وفاته في رسالة صوتية أرسلتها إلى للصحافيين. واشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه يدعى وليد الشريف (23 عاماً) وهو من حي بيت حنينا في القدس الشرقية.

واوضحت الوكالة أنه أصيب في 22 نيسان/أبريل خلال صدامات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، الواقع في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وقالت متحدثة باسم المستشفى لوكالة فرانس برس ان إصابته ليست ناجمة عن ذخيرة حية.

في 22 نيسان/أبريل، دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي واستخدمت "وسائل لتفريق" المحتجين بعد أن رشق فلسطينيون حجارة باتجاه حائط المبكى المقدس لدى اليهود ويقع على سفح باحة المسجد الأقصى، بحسب الشرطة.

وأصيب في صدامات نيسان/أبريل والتي تزامنت أيضا مع عيد الفصح اليهودي، أكثر من 300 من المتظاهرين الفلسطينيين بينهم مسلمون أجانب وعرب.

© 2022 AFP