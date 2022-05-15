اسرائيل تعيد فتح معبر إيريز المغلق منذ حوالى أسبوعين

محمد عبد ا ف ب/ا ف ب

القدس (أ ف ب) – أعادت اسرائيل الأحد فتح معبرها الوحيد مع قطاع غزة أمام العمال الفلسطينيين بعد نحو أسبوعين من إغلاقه بسبب التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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وقالت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية" (كوغات) "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر (...) فتح معبر إيريز لمرور العمال وحاملي التصاريح من قطاع غزة إلى إسرائيل، ابتداء من الأحد".

وإيريز أو بيت حانون هو المعبر الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية. ويخضع القطاع الفقير الذي تحده مصر والبحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما. ولا تفتح مصر معبر رفح الذي يصلها بالقطاع إلا في مناسبات محددة.

ويمر نحو 12 ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل في اسرائيل، في المعبر يوميا.

وكانت اسرائيل أغلقت المعبر في الثالث من أيار/مايو قبل الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة العبرية في أجواء من التوتر تخلله إطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية ورد إسرائيلي عليه.

وقالت "كوغات" حينذاك "في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لن يفتح معبر إيريز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة".

وأضافت الهيئة المكلّفة شؤون الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية أن "قرار إعادة فتح المعبر سيدرس وفقا لتقييم الأوضاع".

ويعاني الجيب الفلسطيني من معدل فقر يبلغ نحو 60 بالمئة وبطالة مزمنة تبلغ نحو خمسين بالمئة. ويعمل آلاف الفلسطينيين في إسرائيل لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، ويتقاضون أجورا أعلى مما يمكن أن يحصلوا عليه في غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ججم/اا/رض

© 2022 AFP