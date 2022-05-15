بطولة أستراليا: يورك نجم مانشستر يونايتد السابق في أول مهمة تدريبية في مسيرته

بول إيليس ا ف ب/ارشيف

سيدني (أ ف ب) – عُين مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي السابق دوايت يورك من ترينيداد وتوباغو الأحد مدربًا لفريق ماكأرثور الاسترالي لكرة القدم بعقد لمدة عامين، في أول تجربة تدريبية في مسيرته.

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إلا أن الدولي السابق ليس غريبًا عن الكرة الاسترالية، بعد أن لعب لصالح سيدني أف سي في أول نسخة للدوري في موسم 2005-2006 وحقق معه اللقب.

وسيتولى يورك أيضًا تدريب فريق "كل النجوم" للدوري الاسترالي في مباراة ودية ضد برشلونة الاسباني في سيدني في 25 أيار/مايو الحالي.

قال صاحب الـ50 عامًا "بعد أن لعبت في النسخة الاولى من الدوري الاسترالي لكرة القدم، واظبت على متابعة المنافسات وأنا على دراية بمطالب كرة القدم والمشجعين في أستراليا".

حقق يورك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع يونايتد عام 1999 بالاضافة الى لقبين آخرين في الدوري عامي 2000 و2001، كما لعب في إنكلترا مع أستون فيلا الذي توج معه بكأس الرابطة في 1996، بلاكبيرن روفرز، برمنغهام سيتي وسندرلاند قبل أن يعتزل في 2009.

حصل على جائزة أفضل لاعب في الـ"برميرليغ" عام 1999 عندما حقق أيضًا جائزة الكرة الذهبية لأفضل هدّاف.

© 2022 AFP