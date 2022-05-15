بطولة إسبانيا: سواريس يخوض مباراته الاخيرة في عقر دار أتلتيكو

خافيير سوريانو ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مدريد الأوروغوياني لويس سواريس يتحسر على اهداره فرصة بمواجهة غرناطة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد في 20 نيسان/أبريل 2022

مدريد (أ ف ب) – أعلن أتلتيكو مدريد قبل دقائق من صافرة بداية مباراته أمام ضيفه إشبيلية الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، أن مهاجمه المخضرم الاوروغوياني لويس سواريس سيخوض مباراته الأخيرة في عقر داره قبل الرحيل نهاية الموسم الحالي.

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وأفاد النادي في رسالة نُشرت على تويتر "في نهاية المباراة، سيحيي (ملعب) واندا ميتروبوليتانو لويس سواريس و(المكسيكي) هيكتور هيريرا. لاعبان يغادران اليوم (الأحد) عائلة +أتليتيكا+".

وأضاف "في نهاية المباراة، لا تنهضوا من مقاعدكم، لأننا سنعيش لحظة خاصة للغاية".

وزج الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بسواريس في مباراته الاخيرة أساسياً إلى جانب الفرنسي أنطوان غريزمان زميله السابق في برشلونة، في حين جلس هيريرا على مقاعد البدلاء.

وحيّا أنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مهاجمه المخضرم قبل انطلاق المباراة، قائلاً لشبكة "موفيستار" الاسبانية "لويس سواريس لاعب رائع وشخص رائع. إنه يستحق كل ما يحدث له في هذا النادي وسيكون له دائماً مكانة خاصة هنا".

وأضاف "في المتحف، في الملعب، في أي مكان، سيكون للويس سواريس مكانة خاصة. سنحتفظ بذكريات جيدة عنه. لقد كان لاعباً رائعاً، وأحد أولئك الذين ساعدونا في الفوز بالدوري الإسباني (موسم 2020-2021)".

وينتهي عقد سواريس ابن الـ 35 عاماً في الصيف الحالي بعد وصوله في الموسم الماضي قادماً من كاتالونيا ليسجل 34 هدفاً في 81 مباراة، وفي حين لم يكشف عن مستقبله ترجح بعض المصادر أن يعتزل كرة القدم.

في المقابل وبحسب وسائل الإعلام المحلية، سينتقل لاعب الوسط الدولي المكسيكي هيريرا (32 عاماً) في الموسم الحالي إلى هيوستن دينامو المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

© 2022 AFP