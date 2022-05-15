بطولة إنكلترا: توتنهام يقفز فوق أرسنال الى المركز الرابع

غلين كيرك ا ف ب

هاري كاين مهاجم توتنهام يحتفل بهدفه من ركلة جزاء ضد بيرنلي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في 15 ايار/مايو 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – قفز توتنهام الى المركز الرابع بفارق نقطتين عن أرسنال في المعركة المحتدمة على آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الاحد بهدف نظيف من ركلة جزاء للمهاجم هاري كاين على ضيفه بيرنلي في المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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ورفع توتنهام رصيده الى 68 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يحل على نيوكاسل الاحد، لتعد المعركة بأن تحسم في المرحلة الاخيرة من الموسم الاحد المقبل عندما يستقبل أرسنال فريق ايفرتون فيما يحل سبيرز على نوريتش.

وكان فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي أسقط ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية والعشرين ليفرض نهاية نارية للموسم.

ورغم أن تشلسي الثالث يبدو في موقع أفضل نسبيًا، إلا أنه يبتعد بنقطتين فقط عن توتنهام ويدرك أن لا مجال للخطأ في آخر مباراتين، الخميس على أرضه ضد ليستر سيتي في مباراة مؤجلة من المرحلة 27 وختامًا عندما يستقبل واتفورد.

ويدرك أرسنال أنه مهددًا بمواصلة الغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017.

وبحال انتهاء الموسم بين الغريمين تساويًا بالنقاط، ستكون الافضلية مبدئيًا لصالح توتنهام الذي يملك فارق أهداف +24 مقابل +11 لغريمه اللندني.

من جهة أخرى، زاد توتنهام من محن بيرنلي الطامح للبقاء بين الكبار، فتجمد رصيده عند 34 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع عشر، أول مراكز الأمان، متساويًا مع ليدز يونايتد الثامن عشر الذي يستقبل برايتون لاحقًا.

ولبيرنلي مباراة مؤجلة من المرحلة 18 يخوضها الخميس في ضيافة أستون فيلا قبل أن يختتم الموسم على أرضه ضد نيوكاسل.

وكاد كاين أن يفتتح التسجيل لولا أبعد الايرلندي نايثن كولينز رأسيته من على الخط قبل أن يتصدى الحارس نيك بوب لرأسية أخرى للمهاجم الفتاك.

ورد الحارس الفرنسي هوغو لوريس في المقلب الآخر متصديًا لمحاولة العاجي ماكسويل كورنيه ببراعة (27).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الارض بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد أن ارتطمت الكرة بيد آشلي بارنز.

ورغم أن الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين يتأخر بهدف واحد عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول في السباق على هداف البطولة، كان كاين من نفذ الركلة (45+8)، ترجمها بنجاح للمرة 21 تواليًا رافعًا عدد أهدافه في الدوري الى 16 هذا الموسم.

وحرم بوب الكوري الجنوبي من تسجيل هدفه الـ22 في الدوري بعد الاستراحة بتصدٍ رائع.

© 2022 AFP