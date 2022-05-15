بطولة ويمبلدون: مدفيديف مستعد للمشاركة في حال تم رفع الحظر عن الروس

مايكل إرّي ا ف ب

أكد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، الاحد انه جاهز للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، في حال تم رفع الحظر عن لاعبي بلاده

جنيف (أ ف ب) – أكد الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، الاحد انه جاهز للمشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، في حال تم رفع الحظر عن لاعبي بلاده، معتبراً في الوقت ذاته أن "الوضع صعب".

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ويستعد مدفيديف للعودة إلى ملاعب كرة المضرب هذا الاسبوع لخوض غمار دورة جنيف عقب خضوعه لعملية جراحة لمعالجة فتق، معتبراً أن الدورة التحضيرية لرولان غاروس الفرنسية ستكون فرصته الأولى للتحدث إلى اللاعبين عن قرار الحظر الذي تم اتخاذه في 20 نيسان/أبريل.

وتعرض المسؤولون عن بطولة ويمبلدون لانتقادات واسعة من قبل رابطتي اللاعبين المحترفين "آيه تي بي" واللاعبات المحترفات "دبليو تي آيه"، ومن العديد من اللاعبين أمثال الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً بعد قرار منع مشاركة اللاعبين الروسي والبيلاروس على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مدفيديف أمام الصحافيين "كان هناك الكثير من الحديث حول ذلك. لقد حاولت فقط متابعة ما يحدث لأنه ليس لديّ أي قرارات لأتخذها. الأمر الآن يتعلق ببطولة ويمبلدون نفسها، وبرابطة اللاعبين المحترفين وربما تشارك الحكومة البريطانية".

واضاف "هو موقف صعب ومثل كل موقف في الحياة، تسأل 100 لاعب، الجميع سيعطي رأياً مغايراً".

وأردف "يمكنني اللعب: سأكون سعيداً باللعب في ويمبلدون. أحب هذه البطولة" ولكن "لا يمكنني اللعب: حسناً، سأحاول خوض بطولات أخرى والاستعداد جيداً للعام المقبل إذا سنحت لي الفرصة للعب".

وخضع مدفيديف لعملية جراحية الشهر الماضي عقب خسارته في الدور ربع النهائي من دورة ميامي ابعدته عن بداية المنافسات على الملاعب الترابية.

وقال ابن الـ 26 عاماً انه مستعد لمناقشة حظر مشاركة اللاعبين الروس في ويمبلدون في حال أراد اللاعبون المشاركون في جنيف التحدث عن الأمر.

وتابع المتوج ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة "بما أنني لم أشارك في دورات، لم أتحدث إلى أي منهم وجهاً لوجه. المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هنا كانت السبت حيث يمكنني التحدث إلى اللاعبين، وإذا أرادوا التحدث بالأمر فأنا مستعد".

وأكد المصنف أوّل عالمياً سابقاً انه كان يتابع ما كان يحدث في أوكرانيا لكنه لم يتعمق في الموضوع.

رجم/د ح/ز ر

© 2022 AFP