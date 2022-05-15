حرب الأخبار تؤجج قلق المدنيين في ليسيتشانسك

يازويوشي سيبا ا ف ب/ا ف ب

نتاليا غورغييفنا تجلس على فراش في ملجأ تحت روضة أطفال في ليسيتشانسك في أوكرانيا في 14 أيار/مايو 2022

ليسيتشانسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – يبث راديو صغير أخبار الانتصارات الروسية في أوكرانيا، وسط ظلام قبو، تحت روضة أطفال في ليسيتشانسك، حيث تتساءل ست نساء ورجل ما إذا كان ينبغي تصديقها. ويتساءلون حتى إلى أي جانب ينتمي الجنود الذين يمرون فوق القبو.

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ما هم متأكدون منه أن روضة الأطفال في هذه المدينة القريبة جدًا من خط جبهة دونباس، تعرضت قبل أيام قليلة لقصف بصواريخ غراد، وأن صاروخًا غير منفجر مزروعا الآن خارج باب ملجئهم. وتتأرجح مخاوفهم بين احتمال أن يُقفل الحطام مخرجهم الوحيد، وأن تصل القوات الروسية فجأة وبدون سابق إنذار، إلى ملجئهم.

وتتساءل ناتاليا غورغييفنا بقلق "قال الروس عبر الإذاعة إنهم استولوا على باخموت. هل هذا صحيح؟"، في إشارة إلى منطقة تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

تهمس جارتها فيكتوريا فيكتوروفنا، وهي جالسة على فراش في زاوية، بعيداً من شعاع الضوء الوحيد الذي ينير جزءاً من القبو "نحن لا نعرف شيئًا حقًا. أعتقد أن الأوكرانيين ما زالوا هنا، أليس كذلك؟".

- معلومات متضاربة-

حولت نحو ثلاثة أشهر من الحرب مدينة ليسيتشانسك التي يسكنها نحو 100,000 نسمة معظمهم ناطقون بالروسية، إلى منطقة مهجورة بلا مياه أو كهرباء أو شبكات اتصال.

صاروخ غراد أصاب روضة أطفال في ليسيتشانسك في أوكرانيا ولم ينفجر بينما يختبئ مدنيون في ملجأ تحتها في 14 أيار/مايو 2022 ياسويوشي شيبا ا ف ب/ا ف ب

يخرج معظم السكان الباقين من الملاجئ، خلال فترات وقف إطلاق النار بعد الظهر، ويتوجهون مباشرة إلى مصدر مياه صغير في شمال المدينة. هناك، يملأون القوارير بمياه يجب غليها قبل الشرب.

تقول بعض النساء في الطابق السفلي من روضة الأطفال إنهن لم يخرجن منذ شهرين.

وتزيد نشرات الأخبار المتناقضة سواء كانت روسية أو أوكرانية والتي يبثها راديو صغير شعورهم بالعزلة، وخوفهم الذي يصل أحيانًا إلى حد الذعر.

يبث الكرملين أخباره في جميع أنحاء شرق أوكرانيا منذ 2014، عندما سيطرت القوات الانفصالية الموالية لروسيا بدعم من موسكو على جزء من دونباس.

وقالت ناتاليا غورغييفنا "الروس يقولون إنهم ينتصرون والأوكرانيون أيضًا". وأضافت "عندما كان لدينا انترنت، كان يمكننا مشاهدة الأخبار، لكن الآن... لا نعرف من يقف وراء هذه الأصوات ومن أين تأتي."

يعتقد السكان أن صواريخ غراد التي سقطت على روضة الأطفال في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت موجهة إلى مدرسة في الجهة الأخرى من الساحة، حيث تمركز جنود أوكرانيون.

ويُعتبر وجود الجيش في المباني المدنية موضوعا مثيرا للجدل يؤجج حرب الأخبار، فبين السكان من هو غاضب من الجيش الأوكراني، في حين يرى البعض الآخر أنه لا خيار أمامهم في مواجهة القوات الروسية التي تهاجم مدنهم.

"لا نعرف إلى أي جانب ينتمون"

ليسيتشانسك قريبة جدا من خط المواجهة. ويتقدّم الروس من ثلاثة اتجاهات، أحدها من سيفيرودونيتسك، وهي بلدة يفصلها عن ليسيتشانسك فقط نهر سيفرسكي دونيتس. ويبذل الأوكرانيون جهودا كبيرة في المعركة لمنع القوات الروسية من عبوره.

راديو في ملجأ تحت روضة أطفال في مدينة ليسيتشانسك في أوكرانيا في 14 أيار/مايو 2022 ياسويوشي شيبا ا ف ب/ا ف ب

ويقلق أوليغ زايتسيف (53 عاماً) بشأن هوية الرجال المسلحين الذين يقودون سيارات في الشوارع المهجورة بقدر قلقه من القصف.

وقال قبل أن يعود إلى ملجئه "أخشى خصوصاً من أن يوقفني شخص غريب ويسألني عن أوراقي. لم نعد نعرف إلى أي جانب ينتمون. قد يكونون روسا، ومن يدري ماذا سيحدث حينها".

في القبو تحت الروضة، يخشى إفغين بولتشيكا أن ينفجر الصاروخ المزروع في الأرض أمام باب الملجأ. ويقول "إنه هناك. تبدو روضة الأطفال صلبة، لكن لا يمكن أن نعرف ما قد يحصل".

© 2022 AFP