دورة روما: ديوكوفيتش يحرز اللقب للمرة السادسة بفوزه على تسيتسيباس  

تيزيانا فابي ا ف ب

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه السادس في دورة روما الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في 15 أيار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-صفر و7-6 (7-5) الأحد، ليحرز لقب دورة روما الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته، وذلك قبل اسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية.

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وهو اللقب الاول للصربي، البالغ 34 عاماً، هذا العام ليخلف في سجل الفائزين الاسباني رافايل نادال المتوج 10 مرات في العاصمة روما والذي خرج من ثمن النهائي.

وأكد ديوكو عودته إلى مستواه السابق بعد اشهر عدة من التوقف بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنعه من المشاركة في عدة دورات.

واعتبرت المباراة بين الصربي واليوناني اعادة لنهائي العام الماضي في بطولة فرنسا المفتوحة، لكن من دون أن ترافقها الاثارة التي كانت حاضرة على ملاعب رولان غاروس في باريس وانتهت بعد 5 مجموعات لصالح ديوكوفيتش.

وكان ديوكوفيتش ضمن البقاء في صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين وتمديد رقمه القياسي للاسبوع 370 عقب تحقيقه لفوزه الألف في مسيرته بمواجهة النروجي كاسبر رود السبت في الدور نصف النهائي.

ولم يواجه الصربي صعوبة في الفوز على تسيتسيباس الذي كان وصل إلى المربع الذهبي في دورة مدريد الاسبوع الماضي وما زال يتصدر قائمة اللاعبين كالأكثر فوزاً بالدورات منذ مطلع العام الحالي باحرازه أربعة ألقاب.

© 2022 AFP