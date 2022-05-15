دورة روما: شفيونتيك تحتفظ باللقب بفوزها على جابر

المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك بعد فوزها في نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية في كرة المضرب على التونسية أنس جابر في 15 ايار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بلقبها في دورة روما لكرة المضرب على الملاعب الترابية محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات الألف بفوزها الاحد على التونسية أنس جابر السابعة 6-2، 6-2.

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وأضافت شفيونتيك (20 عامًا) التي تقدم مستويات مذهلة هذا الموسم اللقب الى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف هذا العام، بالإضافة الى دورة شتوتغارت.

أما جابر التي توجت الاسبوع الماضي بدورة مدريد للألف محققة أكبر لقب في مسيرتها، فتوقفت سلسلة انتصاراتها عند 11 تواليًا.

في المقابل، رفعت شفيونتيك انتصاراتها الى 28 على التوالي مؤكدة أنها المرشحة الأبرز لتحقيق لقب رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 22 الشهر الحالي بعد أن أحرزته في 2020.

قالت شفيونتيك بعد الفوز "أهنئ أنس لأنك قدمت مستويات رائعة على أرض الملعب، تلعبين كرة مضرب جميلة ومتنوعة ومثيرة اللاهتمام".

وتابعت بعد تحقيقها اللقب الثامن في مسيرتها "لم يكن من السهل اللعب كل يوم. شكرًا للجماهير على الطاقة التي قدمتوها...أوافق مع أنس على أن الباستا (معكرونة) رائعة وآمل اليوم أن آكل تيرامسيو أيضًا".

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين اللاعبتين، فعادلت شفيونتيك الارقام 2-2 بعد أن فازت التونسية في آخر مواجهتين (الدور الـ32 في دورة سينسيناتي 2021 والدور الـ16 في ويمبلدون من العام ذاته)، بعد أول للبولندية في الدور الـ32 من دورة واشنطن 2019.

وغابت شفيونتيك عن دورة مدريد من أجل معالجة آلام في ذراعها، قبل أن تعود وتحقق لقبها الخامس تواليًا في الدورات التي شاركت بها هذا العام.

أما جابر، فكانت تسعى للقب ثالث في مسيرتها بعد برمنغهام العام الفائت على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا في دورات رابطة المحترفات "دبليو تي ايه".

قالت جابر (27 عامًا) "أهنئ ايغا على السلسلة الرائعة"، مضيفة "أشكر فريقي، لقد قدمنا مستويات رائعة على التراب، عذرًا لاني أغضب قليلا على الملعب ولكن سنتعلم من ذلك".

ووصلت جابر الى النهائي بعد مشورا شاق، إذ تأخرت بمجموعة و5-2 في الثانية في ربع النهائي قبل أن تقلب الطاولة على اليونانية ماريا ساكاري. وفي دور الاربعة، أنقذت نقطة لخسارة المباراة ضد الروسية داريا كاساتكينا قبل أن تخرج منتصرة وتبلغ النهائي الثاني لها في دورات الألف.

وتعرضت جابر لكسر مبكر في الشوط الثاني من الجموعة الاولى قبل أن تكرر ذلك شفيونتيك في الاخير وتحسم المجموعة الاولى لصالحها.

وكررت شفيونتيك السيناريو ذاته في بداية المجموعة الثانية كاسرة إرسال جابر مرتين لتتقدم 4-1. ردت التونسية في الخامس قبل أن تقلص الفارق الى 4-2. في الشوط السابع على إرسال شفيونتيك، تقدمت التونسية صفر-40 وأتيحت لها ثلاث فرص تواليًا للكسر، إلا أنها فشلت في ذلك لتمضي المصنفة أولى وتحسم اللقاء بعدما جددت الكسر في الشوط الاخير قبل أن تنهار باكيةً على أرض الملعب.

© 2022 AFP