رئيس الإمارات الجديد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء

كريستيان هارتمان تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرّف في أبوظبي في 15 أيار/مايو 2022

ابوظبي (أ ف ب) – التقى رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتوافد قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة سلفه الشيخ خليفه.

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وقدّم ماكرون الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد، الذي كان حاكما فعليا لبلاده خلال فترة مرض الشيخ خليفة الطويلة، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.

ومن أبرز قادة العالم الذين يتوجهون إلى عاصمة الدولة الخليجية الغنية بالنفط يومي الأحد والإثنين لتقديم العزاء في الشيخ خليفة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي اسحاق هيرتزوغ.

واُنتخب الشيخ محمد بن زايد الأحد لقيادة بلاده بالإجماع من قبل حكام الإمارات السبعة للبلد الخليجي الثري.

وجاء اختياره الذي كان متوقعا على نطاق واسع غداة وفاة أخيه غير الشقيق الذي حكم البلاد منذ 2004 لكنّ اضطره المرض للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

وقدم رؤساء وملوك مصر والعراق والأردن وعمان وتونس العزاء السبت ضمن عدد كبير من قادة دول العالم الآخرين.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي لبلاده، اتصالا لتهنئة الشيخ محمد، فيما كتب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على تويتر مشيدا ب "القيادة الحيوية وصاحبة الرؤية" للرئيس الجديد.

ويقوم ماكرون وجونسون بثاني زيارة لهما لأبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفشل جونسون خلال زيارته في إقناع قادة الإمارات والسعودية بضخ مزيد من النفط لتخفيف الأسعار التي ارتفعت على وقع الحرب في أوكرانيا.

ووقعت الإمارات عقدا كلفته 14 مليار يورو لشراء 80 مقاتلة رافال خلال زيارة ماكرون في كانون الأول/ديسمبر.

وتوترت علاقة الإمارات مع حليفتها الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع اختلاف البلدين حول علاقات أبوظبي الوثيقة مع روسيا وإعادة واشنطن المباحثات النووية مع إيران، التي تتهمها دول الخليج بزعزعة استقرار المنطقة.

وبرزت الإمارات كبلد قيادي ومحوري في الشرق الأوسط الذي أعيد تشكيله خلال العقد الماضي، فطبعت علاقاتها مع إسرائيل وانضمت لتحالف بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

© 2022 AFP