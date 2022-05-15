وفاة ناشط فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباك مسلح مع الجيش الإسرائيلي

جعفر اشتية ا ف ب

فلسطينيون مقنعون يحملون رشاشات خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة في 13 أيار/مايو 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – توفي الأحد ناشط فلسطيني بعد يومين على إصابته خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين (شمال) تخللها اشتباك مسلح مع فلسطينيين على ما أعلنت مصادر طبية اسرائيلية وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأصيب داوود الزبيدي (43 عاما) الجمعة في بطنه خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين لاعتقال "إرهابيين مشتبه بهم" حيث وقع اشتباك بين الجانبين.

وقال متحدث باسم مستشفى رمبام الإسرائيلي حيث كان الزبيدي يتلقى العلاج إنه "توفي متأثرا بجروحه".

وأسفرت الاشتباكات في جنين ومحيطها أيضا عن مقتل ناعوم راز الضابط في شرطة القوات الخاصة الإسرائيلية بعد إصابته في قرية برقين قرب جنين. وشيّع راز الأحد.

وداوود الزبيدي هو شقيق القائد السابق في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح زكريا الزبيدي المعتقل لدى إسرائيل وكان بين الأسرى الفلسطينيين الستة الذي هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر العام الماضي قبل أن يعاد اعتقالهم بعدها بأيام.

وأمضى الزبيدي أكثر من 12 عاما في السجون الاسرائيلية. وكانت والدته وشقيق آخر له قتلا خلال الاجتياح الاسرائيلي لمدينة جنين في العام 2002.

وخاض جميع الأشقاء تجربة الاعتقال كما هدمت إسرائيل منزل العائلة مرتين.

ويأتي الإعلان عن وفاة الزبيدي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة، وتوالي التنديد بمقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة والاعتداء على جنازتها.

© 2022 AFP