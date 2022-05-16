أن بي ايه: سلتيكس يجرّد باكس من اللقب ومافريكس يطيح بصنز

كريستيان بيترسن غيتي/ا ف ب

السلوفيني لوكا دونتشيتش يسجل لدالاس مافريكس خلال فوز فريقه المفاجئ على أرض فينيكس صنز في المباراة السابعة والحاسمة في نصف نهائي المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 16 ايار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – جرّد بوسطن سلتيكس نظيره ميلووكي باكس من لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفوزه عليه 109-81 في المباراة السابعة والحاسمة من نصف نهائي المنطقة الشرقية، فيما حقق دالاس مافريكس مفاجأة بإطاحته فينيكس صنز متصدر البطولة بنتيجة 123-90 في عقر داره ويبلغ نهائي الغربية.

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في فينيكس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 35 نقطة ليقود مافريكس لفوز كبير ومفاجئ على أرض المتصدر ويحسم السلسلة 4-3 ليضرب موعدًا في نهائي الغربية مع غولدن ستايت ووريرز.

دخل صنز الى الادوار الاقصائية وفي رصيده أفضل سجل في الموسم (64-18) وكان المرشح الابرز لبلوغ النهائيات للعام الثاني تواليًا.

إلا أن مافريكس فاجأه وتقدم من بداية المباراة حتى نهايتها ووصل الفارق في إحدى مراحل الشوط الثاني الى 46 نقطة. كما أن تقدمه 57-27 عند الاستراحة كان الاكبر في أي مباراة سابعة في الادوار الاقصائية للدوري على الإطلاق.

أضاف دونتشيتش 10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة فيما ساهم سبينسر دينويدي بـ30 نقطة، بما فيها خمس ثلاثيات.

في بوسطن، حسم سلتيكس السلسلة 4-3 ليبلغ نهائي الشرقية لمواجهة ميامي هيت.

ورغم أن اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، ساهم بـ25 نقطة، 20 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، إلا أنها لم تكن كافية لإبقاء فريقه على المسار الصحيح للدفاع عن لقبه.

وكان بوسطن مميزًا عن الرميات الثلاثية محرزًا 22 من 55 محاولة، بينها سبع لغرانت وليامس الذي أنهى اللقاء مع 27 نقطة، مقابل أربع فقط لميلووكي من 33.

© 2022 AFP