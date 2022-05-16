أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تغادر العاصمة اليمنية صنعاء (مراسلو فرانس برس)

محمد حويس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صنعاء (أ ف ب) – أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الإثنين من صنعاء، في أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تنطلق من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، ضمن إطار هدنة في هذا البلد.

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وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في مطار صنعاء أن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان تنقل حوالى مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من نيسان/أبريل دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الامم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

ويتهم الحوثيون المدعومون من إيران الرياض بفرض "حصار" على اليمن في حين يقول السعوديون إنهم يريدون منع تهريب الأسلحة إلى المتمردين.

© 2022 AFP