إيران تأمل بتنمية العلاقات مع الرئيس الإماراتي الجديد

- الرئاسة الايرانية/ا ف ب/ارشيف

طهران (أ ف ب) – أعربت إيران الاثنين عن أملها في تنمية العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة بعد تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة الخليجية عقب وفاة أخيه غير الشقيق.

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وخفض البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016 بعدما قطعت إيران والسعودية علاقاتهما.

وهنّأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية نقلته وكالة "إرنا" الرسمية.

وجاء في النسخة العربية للبيان على "إرنا" "تطلع +آية الله رئيسي+ في برقية التهنئة، بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات العربية المتحدة، التي ارسيت منذ عهد الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيدا من النمو في عهد رئيسها الجديد وبما يشمل كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين".

وغادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طهران صباح الاثنين متوجّها إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء بالشيخ خليفة، وفق الوزارة.

كما أرسل الرئيس الإيراني السبت برقية تعزية إلى الإمارات.

وكان الشيخ محمد (61 عاما) بمثابة الحاكم الفعلي لبلاده منذ العام 2014، بعدما اضطر المرض أخيه غير الشقيق الشيخ خليفه (73 عاما) للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط.

وفي ظل قيادته، أقامت أبوظبي علاقات تجارية وسياسية عبر المنطقة، بما في ذلك وإن كان بدرجة محدودة مع إيران. لكنها وقفت إلى جانب الولايات المتحدة ضد برنامج طهران النووي.

كما طبّعت الإمارات العلاقات مع إسرائيل عام 2020. واعتبرت إيران أن الدول العربية التي تطبع العلاقات مع إسرائيل تطعن الفلسطينيين في الظهر.

فضلا عن ذلك، شاركت الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وأعلنت الإمارات في 2019 الانتقال من الاستراتيجية العسكرية إلى السياسة، وسحبت عددا كبيرا من قواتها من اليمن.

© 2022 AFP