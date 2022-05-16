مدفيديف جاهز للعودة إلى الملاعب

فابريس كوفريني ا ف ب

يشارك مدفيديف في دورة جنيف بعد تعافيه من الاصابة

جنيف (أ ف ب) – عبّر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً في كرة المضرب، عن جهوزيته للعودة إلى الملاعب والتحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية، بعد ابتعاده الشهر الماضي بسبب إجراء جراحة لمعالجة فتق.

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وكان مدفيديف تعرض لإصابة بعد بلوغه ربع نهائي دورة ميامي الأميركية، ليغيب عن بداية موسم الدورات الترابية.

قال لمراسلين قبل مشاركته في دورة جنيف السويسرية "بدايتي على الأراضي الترابية ليست سهلة. لذا سيكون من الجيد الإعداد خلال إحدى الدورات".

وقال مدفيديف الذي صعد لفترة قصيرة إلى المركز الأول في التصنيف العالمي "أنا بحالة جسدية جيدة، أشعر بالجاهزية".

واعتبر حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز أن المشاركة في دورة جنيف ستكون مناسبة لخوض ثانية البطولات الكبرى، حيث يتعين على الفائز تخطي خصمه بثلاث مجموعات في المباراة الواحدة.

قال ابن السادسة والعشرين "مما يمكنني رؤيته، فإن الظروف مشابهة تماماً لرولان غاروس، حيث تحلق الكرات والتراب صعب إلى حد ما".

تابع "الأهم أن أخوض مباراة على الأقل. بالطبع أنا طامح لخوض المزيد كي أكون جاهزاً لمباريات المجموعات الخمس".

وأعفي مدفيديف من خوض الدور الأول ويلاقي في الثاني الفرنسي ريشار غاسكيه أو الأسترالي جون ميلمان يوم الثلاثاء.

ولا تزال مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس مسموح فيها في رولان غاروس، خلافاً لويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، نظراً للغزو الروسي لأوكرانيا.

© 2022 AFP