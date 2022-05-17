أمير قطر يبدأ جولته الأوروبية في إسبانيا

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 أيار/مايو 2022 لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (يسار وسط) وزوجته جواهر بنت حمد بن سهيم آل ثاني قرب الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا في مدريد

مدريد (أ ف ب) – بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء زيارة دولة لإسبانيا تستغرق يومين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مدريد خصوصا في مجال الطاقة، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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واستقبل الملك فيليبي السادس الزعيم القطري في أول زيارة دولة له إلى إسبانيا منذ توليه العرش عام 2013، باستعراض حرس الشرف الملكي. ويفترض أن يعقد الزعيمان بعد ذلك لقاء لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأمير القطري الأربعاء في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية.

وبحسب مصدر حكومي إسباني، من المقرر توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية خلال هذه الزيارة التي يحضرها وفد قطري كبير يضم وزيرَي الخارجية وشؤون الطاقة.

وبحسب المصدر نفسه، ستتمحور هذه الاتفاقات خصوصا حول الطاقة، لا سيما الغاز، في وقت تسعى فيه مدريد، مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، إلى تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف خفض الاعتماد على روسيا.

وقطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات غاز في العالم، هي حاليا خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر. وشّكل الغاز المستورد من الإمارة 4,4 % من إجمالي الواردات الإسبانية في نيسان/أبريل، وفقا لمشغل شبكة الغاز الإسبانية.

وبحسب مدريد، يمكن أن تزيد هذه النسبة نظرا إلى القدرات الإنتاجية لقطر.

وقال سفير قطر لدى إسبانيا عبدالله بن إبراهيم الحمر في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية اليومية "20 مينوتوس"، "نحن نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين" بشأن "إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل" للاتحاد الأوروبي و"تطوير البنى التحتية للاستيراد المرتبطة بها".

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الجولة الأوروبية لأمير قطر التي بدأت في إسبانيا، ستتواصل برحلات إلى ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في دافوس بسويسرا في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 أيار/مايو.

© 2022 AFP