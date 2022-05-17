بطولة ألمانيا: هوفنهايم يتخلى عن مدربه سيباستيان هونيس

دانيال رولاند ا ف ب/ارشيف

سيباستيان هونيس قبل مباراة فريقه هوفنهايم مع بايرن ميونيخ في الدوري الالماني لكرة القدم. سينسهايم، جنوب غرب المانيا، في 12 اذار/مارس 2022

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي هوفنهايم الثلاثاء التخلي عن مدربه سيباستيان هونيس بعد فشل الفريق في نيل مركز مؤهل الى إحدى المسابقات الأوروبية الثلاث بانهائه الدوري الألماني لكرة القدم في المركز التاسع.

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وقال المدير الرياضي لهوفنهايم ألكسندر روزن "لقد أعربنا في الأشهر القليلة الماضية بوضوح عن امتناننا لسيباستيان هونيس، ولهذا السبب لم يكن القرار سهلاً علينا"، مضيفاً "يجب الاعتراف بأن النتائج والأحداث التي حصلت في الشهرين الماضيين طغت على العديد من الجوانب الإيجابية".

وأنهى هوفنهايم الموسم بخسارة قاسية السبت على يد بوروسيا مونشنغلادباخ 1-5، ما جعله متخلفاً بفارق ست نقاط عن المركز المؤهل الى مسابقة "كونفرنس ليغ"، وذلك بعدما كان رابع الترتيب في منتصف آذار/مارس قبل أن تتراجع نتائجه وصولاً الى إنهاء الموسم بثلاث هزائم متتالية تلقى خلالها 13 هدفاً.

وبات هونيس الذي احتفل في 12 أيار/مايو الحالي بميلاده الأربعين والذي وصل الى هوفنهايم في تموز/يوليو 2020 بعدما كان مدرب الفريق الرديف لبايرن ميونيخ، رابع مدرب في الدوري الألماني يفترق عن ناديه في غضون أربعة أيام.

وأعلن كل من النمسوي أدي هيوتر وماركوس فاينتسييرل السبت الرحيل عن مونشنغلادباخ وأوغسبورغ توالياً، ثم اتخذ فولفسبورغ الأحد قرار إقالة فلوريان كوهفيلت.

© 2022 AFP