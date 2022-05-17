مدفيديف يسقط في مباراته الأولى بعد العودة وقبل خمسة أيام من رولان غاروس

فابريس كوفريني ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف بعد خروجه من دورة جنيف لكرة المضرب على يد الفرنسي ريشار غاسكيه. جنيف في 17 أيار/مايو 2022

جنيف (أ ف ب) – لم تكن عودة الروسي دانييل مدفيديف الى ملاعب كرة المضرب موفقة، إذ سقط المصنف ثانياً عالمياً عند الحاجز الأول في دورة جنيف الـ250 نقطة بعد خسارته الثلاثاء في ثمن النهائي أمام الفرنسي ريشار غاسكيه 2-6 و6-7 (5-7).

إعلان اقرأ المزيد

وكان حامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية يخوض مباراته الأولى منذ خضوعه في أوائل نيسان/أبريل لعملية جراحية من أجل معالجة فتق.

وكان مدفيديف تعرض لإصابة بعد بلوغه ربع نهائي دورة ميامي الأميركية، ليغيب عن بداية موسم الدورات الترابية، ما جعل دورة جنيف الفرصة الأخيرة له لكي يستعد لبطولة رولان غاروس التي تنطلق بعد خمسة أيام، لكنه لم يصمد فيها لأكثر من ساعة و29 دقيقة بعد سقوطه عند الاختبار الأول على يد غاسكيه (أعفي من خوض الدور الأول).

وهذه المرة الأولى التي يفوز بها غاسكيه (35 عاماً) على أحد المصنفين الأولين عالمياً منذ عام 2005 حين تغلب على السويسري روجيه فيدرر.

© 2022 AFP