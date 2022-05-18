دوري "أن بي أيه": باتلر يقود ميامي لحسم المواجهة الأولى ضد سلتيكس

نجم ميامي هيت جيمي باتلر (يمين) يحتفل بحسم فريقه المواجهة الاولى في الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين امام بوسطن سلتيكس في 17 أيار/مايو 2022.

ميامي (أ ف ب) – قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إلى حسم المواجهة الأولى في الدور النهائي للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 118-107 بتسجيله 41 نقطة الثلاثاء.

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وساهم باتلر بشكل كبير في العودة القوية لميامي في الشوط الثاني من المباراة خصوصا في الربع الثالث الذي كسبه 39-14 بعدما فرض الضيوف أفضليتهم في الشوط الأول بفارق ثماني نقاط (62-54).

وحقق باتلر تسع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة واربع سرقات، وأضاف البديل تايلر هيرو 18 نقطة مع ثماني متابعات، وغايب فنسنت 17 نقطة.

وحاول سلتيكس الذي تأثر بغياب ماركوس سمارت بسبب الاصابة وآل هورفورد بسبب بروتوكول "كوفيد-19"، تدارك الموقف في الربع الأخير حيث دخله متخلفا بفارق 17 نقطة (76-93)، لكن دون جدوى رغم حسمه في صالحه 31-25.

وضرب جايسون تاتوم بقوة في الشوط الأول بتسجيله 21 نقطة في أعلى غلة له في الربعين الأولين في مسيرته الاحترافية في الأدوار الإقصائية، لكنه اكتفى بتسجيل رميتين حرتين فقط في الربع الثالث قبل أن يضيفه ست نقاط في الربع الأخير منهيا المباراة أفضل مسجل في صفوف سلتيكس برصيد 29 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأضاف جايلن براون "دابل دابل" للخاسر مع 24 نقطة و10 متابعات، وروبرت وليامس 18 نقطة مع تسع متابعات والبديل بايتون بريتشارد 18 نقطة.

وتقام المباراة الثانية في ميامي أيضا غدا الخميس.

© 2022 AFP