قطر تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار إضافية في إسبانيا

غابريال بوي ا ف ب

رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز (يمين) مستقبلا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدريد في 18 أيار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – أعلنت قطر الأربعاء أنها تعتزم زيادة حجم استثماراتها في إسبانيا بمقدار خمسة مليارات دولار، في اليوم الثاني من زيارة دولة يجريها الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى مدريد.

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وجاء في بيان للخارجية القطرية أن "حجم الاستثمارات المتفق عليها مع الجانب الإسباني يبلغ 5 مليارات دولار في مختلف القطاعات".

لكن سلطات البلدين لم تكشف ما هي القطاعات التي ستشملها الاستثمارات الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي مع مسؤولين في الوفد القطري أن قطر ستخصص خمسة مليارات دولار" لتنفيذ "استثمارات في البلاد في السنوات المقبلة".

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستثمارات الإضافية تعد "مبادرة ثقة بالاقتصاد والمؤسسات الإسبانية".

وفق مدريد بلغت استثمارات قطر في المملكة 2,67 مليار يورو قبل جائحة كوفيد-19، ما جعل الإمارة الخليجية تحتل المرتبة 24 في قائمة الدول الأكثر استثمارا في إسبانيا.

والتقى أمير قطر رئيس الوزراء الإسباني في قصر مونكلوا، مقر الحكومة الإسبانية.

وبحسب مصدر حكومي إسباني من المقرر توقيع 12 عقدا تجاريا الأربعاء خصوصا في مجالات الطاقة، علما بأن مدريد تسعى إلى تنويع مصادر تموينها بالغاز منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمتلك قطر ثالث اكبر احتياطي من الغاز في العالم، وهي حاليا خامس أكبر مورّد للغاز المسال إلى إسبانيا خلف الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر.

وفي نيسان/أبريل بلغت نسبة الغاز القطري الذي استوردته إسبانيا 4,4 بالمئة من مجمل واردات المملكة من المادة.

© 2022 AFP