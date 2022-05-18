يوروبا ليغ: فرانكفورت يحرز اللقب بفوزه على رينجرز 5-4 بركلات الترجيح

كريستينا كويسلر ا ف ب/ا ف ب

الكولومبي رافايل بورّيه محتفلاً بتسجيل هدف التعادل لفريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني في مرمى رينجرز الإسكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في 18 أيار/مايو 2022

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الاول منذ 42 عاماً بتتويجه الأربعاء بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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وتقدم الفريق الاسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو (57)، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ"النسور" (69) الذي سجل بدوره ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد أول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).

وبعد موسم مخيب محليًا أنهاه في المركز الحادي عشر، سيمنح هذا اللقب فرانكفورت مقعدًا مباشرًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لفرانكفورت أن أحرز اللقب عام 1980 بفوزه على مواطنه بوروسيا مونشنغلادباخ 4-3 في مجموع المباراتين.

من جهة أخرى، حرم رينجرز من لقب قاري ثانٍ بعد وحيد في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1972.

وكان رينجرز خسر لقب المسابقة أيضًا في العام 2008 أمام زينيت سانت بطرسبورغ الروسي عندما بلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، في آخر نسخة قبل مسمّاها الحالي.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في المنافسات الاوروبية والمرة الاولى منذ 62 عامًا، بعد مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس أوروبا للأندية البطلة (مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسمّاها القديم)، عندما تغلب أينتراخت فرانكفورت على رينجرز 6-1 و6-3، قبل أن يخسر 7-3 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية التي أقيمت في غلاسكو.

وكوفئ فرانكفورت على مشواره في البطولة بعد أن حقق أكبر المفاجآت في طريقه الى النهائي عندما أزاح برشلونة الإسباني من الدور ربع النهائي بعد فوز مدوٍ 3-2 في ملعب كامب نو (4-3 مجموع المباراتين)، قبل أن يسقط وست هام الانكليزي في دور الاربعة.

وأنهى فانكفورت المسابقة من دون هزيمة، وأصبح ثالث فريق فقط يحقق ذلك في البطوبة بعد تشلسي الانكليزي 2018-2019 وفياريال الإسباني 2020-2021.

أما رينجرز فسبق أن أخرج فريقين ألمانيين، أولهما بوروسيا دورتموند في الملحق المؤهل إلى الدور الـ16 ولايبزيغ في نصف النهائي، إلا أنه فشل في تكرار ذلك في الاستحقاق الاهم.

© 2022 AFP