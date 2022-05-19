إعادة صحافي إيراني الى السجن بعد نشاطات "تمسّ بالأمن القومي"

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أعادت السلطات الإيرانية صحافيا الى السجن لاستكمال تنفيذ حكم صدر في حقه، على خلفية قيامه بنشاطات تمسّ "بالأمن القومي" خلال إفراج مشروط لأسباب صحية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

وأوردت وكالة "مهر" أنه "تمت إعادة كيوان صميمي الى السجن مع نهاية إجازته الطبية، لاستئنافه نشاطاته ضد الأمن القومي وتواصله مع مجموعات معادية للثورة في الخارج".

ويعد صميمي البالغ 73 عاما، من الناشطين المخضرمين في إيران، وارتبط بعلاقات مع مجموعات معارضة قومية ودينية التوجه. كذلك، أمضى فترات في السجن خلال عهد الشاه، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 1979.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أودع السجن في سمنان في شرق إيران، لتنفيذ حكم صادر في حقه بالحبس ثلاثة أعوام لإدانته بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي".

ووفق وسائل إعلام محلية، خرج صميمي من السجن في شباط/فبراير 2022 بناء على إطلاق سراح مشروط لأسباب طبية بعد معاناته من مشاكل صحية.

وأشارت "مهر" الى أن طبيبا أفاد بأن الوضع الصحي لصميمي يجيز إعادته الى السجن، بناء على فحص طبي خضع له.

وتأتي إعادة صميمي الى السجن بعد أيام من توقيف باحث جامعي للاشتباه بقيامه بأفعال "تمسّ بالأمن القومي".

وأفادت الوكالة بأن أستاذ علم الاجتماع في جامعة العلامة الطبطبائي سعيد مدني قاه فاروخي (61 عاما) أوقف للاشتباه "بإقامته روابط مع دول أجنبية وبارتكابه أفعالا تهدد أمن البلاد"، من دون تفاصيل إضافية.

© 2022 AFP