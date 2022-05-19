السباح الأسترالي ستابلتي-كوك يحطم الرقم القياسي لسباق 200 م صدراً

برنتون ادواردز ا ف ب

الاسترالي زاك ستابلتي-كوك بعد تسجيله رقماً قياسياً في سباق 200 م صدراً خلال بطولة أستراليا للسباحة. أديلايد في 19 أيار/مايو 2022

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – حطم البطل الأولمبي الأسترالي زاك ستابلتي-كوك الخميس الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م صدراً خلال بطولة بلاده للسباحة، ليستعدّ بأفضل طريقة من أجل بطولة العالم ودورة ألعاب الكومنولث.

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وبدا ابن الـ23 عاماً منذ البداية في طريقه لتحطيم الرقم القياسي الذي سجله الروسي أنتوني تشوبكوف عام 2019 وقدره 2:06.12 دقيقة، وأبقى على هذه الوتيرة حتى النهاية مسجلاً 2:05.95 دقيقة.

وقال بعد انجازه في أديلايد "كل ما كنت أحاول فعله هو أن أسبح بسرعة. لم أعتقد بأني سأكون سريعاً الى هذه الدرجة. بصراحة، لا أصدق ما حصل لكني سعيدُ جداً به".

وتابع "العام الماضي بذلت قصارى جهدي وحصلت على النتيجة التي أردتها (فاز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020)، لكن هذا العام الضغط أخف بكثير وهذا أمر جميل. أنا مغتبط".

وخطف ستابلتي-كوك الأضواء الصيف الماضي في أحواض طوكيو حين سجل رقماً أولمبياً جديداً قدره 2:06.38 د. في طريقه لحصد الذهبية أمام الهولندي أرنو كامينغا.

وسيكون الأسترالي مرشحاً لتكرار الانجاز الشهر المقبل في بطولة العالم المقررة في بودابست، وفي ألعاب الكومنولث المقررة في تموز/يوليو في برمنغهام، لكن الهدف الأساسي "هو باريس (أولمبياد 2024)، وسأستمتع بكل ما يحصل من الآن وحتى حينها".

© 2022 AFP