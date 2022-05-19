بايدن استقبل رئيسة وزراء السويد والرئيس الفنلندي لدعم مساعيهما للانضمام الى الاطلسي

ماندل نغان ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي جو بايدن مستقبلا الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسن في البيت الأبيض في 19 أيار/مايو 2022.

واشنطن (أ ف ب) – استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نييستو لكي يعبر مرة جديدة عن دعمه لانضمام هذين البلدين الى حلف شمال الأطلسي.

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استقبل الرئيس الأميركي أندرسن ونييستو في البيت الأبيض بكل مراسم الشرف مع السجاد الأحمر والتحية العسكرية والأعلام.

وبعد التوقف لالتقاط الصور، توجه معهما الى المكتب البيضاوي. وسيتحدث كل منهم لاحقا أمام الصحافيين.

تعمل واشنطن لدعم فنلندا والسويد اللتين قررتا الانضمام الى حلف شمال الأطلسي في قطيعة تاريخية مع موقفهما السابق المؤيد لعدم الانحياز.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت ستوكهولم وهلسنكي التموضع تحت المظلة العسكرية لدول اوروبية واخرى والولايات المتحدة في مواجهة روسيا.

في واشنطن، يرتقب ان تكون موافقة الكونغرس شكلية لان الطبقة السياسية تؤيد انضمامهما باجماع تقريبا.

لكن تركيا لوحت بالتهديد باستخدام حق النقض لوقف هذا التوسيع.

تؤكد إدارة بايدن أنه سيتم إزالة هذه العقبة بفضل جهود الوساطة الأميركية خصوصا.

في الانتظار، اعلنت واشنطن أن هذين البلدين سيستفيدان من الآن وصاعدا من حماية عسكرية أميركية لكن بدون تحديد تفاصيلها.

وقال بايدن الأربعاء "طوال فترة النظر في طلبي انضمامهما الى الاطلسي، ستعمل الولايات المتحدة مع فنلندا والسويد لكي تبقى متيقظة امام أي تهديد ضد أمننا المشترك ولمواجهة أي عدوان او تهديد بعدوان".

© 2022 AFP